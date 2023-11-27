В пятницу, 24 ноября, на валютном рынке наблюдалось незначительное ослабление позиций российского рубля. Так, курс доллара поднялся до 88,6 рубля, евро — до 97,06 рубля, а юаня — до 12,38 рубля. Отчасти это могло быть связано с фиксацией прибыли участниками рынка после укрепления национальной валюты в течение предыдущих дней. Кроме того, в преддверии выходных инвесторы могли занимать выжидательную позицию.

В то же время за неделю рубль показал позитивную динамику на фоне усиления экспортных поступлений из-за приближения сроков уплаты крупных налоговых платежей компаниями-экспортерами 28 ноября, а также благодаря высоким ценам на нефть.

Что касается ситуации на нефтяном рынке, то 26 ноября стоимость барреля Brent снизилась на 1,27% до $80,19. Инвесторы фиксировали прибыль перед коррекцией после роста выше уровня $82 за баррель на фоне перенесенной встречи ОПЕК. Участники рынка проявили осторожность в ожидании итогов перенесенного на 30 ноября заседания ОПЕК+ по вопросам квот на добычу нефти. Ранее внутри альянса возникли разногласия относительно дальнейшей стратегии, в частности со стороны Анголы и Нигерии, настаивавших на расширении производства.

В понедельник, 28 ноября, торги азиатских площадок стартовали при стоимости барреля Brent на уровне $79,67. В ближайшие дни до итогов встречи ОПЕК+ 30 ноября возможна высокая волатильность нефтяных котировок. На Московской бирже торги открылись ослаблением рубля. Ожидается, что по завершении 28 ноября пика налоговых выплат экспортерами объемы продажи валютной выручки сократятся. Это может привести к углублению коррекции по рублю. При этом продажи валюты сохранятся в рамках ранее подписанного указа об обязательной продаже выручки.

В целом с октября наблюдалось укрепление рубля, которое не может продолжаться бесконечно. Тем не менее, удалось сгладить падение курса, снизив опасения граждан резкой девальвации в этом году. В ближайшее время внимание участников рынка будет приковано к итогам заседаний ФРС США и Банка России в середине декабря.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,10%, до 3217,76 п., индекс РТС — на 0,51%, до 1143,15 п. Индекс Мосбиржи остается торговаться в боковом тренде из-за ослабления рубля и снижения нефтяных котировок. Без позитивных новостей покупатели отказываются покупать акции. На сегодня для индекса торговый диапазон 3190 — 3240.