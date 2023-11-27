Индекс МосБиржи удерживается чуть выше 3200 п. Всю предыдущую неделю он консолидировался в боковом формате на относительно невысоких объемах торгов. Общей тенденцией остается опережающая динамика голубых фишек над вторым и третьим эшелоном.

В фокусе на предстоящей неделе будет заседание ОПЕК+ в четверг. Участники рынка ждут либо продления сроков добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией на начало 2024 г., либо решение о дополнительном снижении поставок. Если никаких подобных действий предпринято не будет, то вероятен повторный провал ниже $80.

Также на неделе ожидается начало периода дивидендных отсечек. В ближайшие полтора месяца закрытия реестров пройдут по более чем 25 акциям. В четверг будет последний день перед отсечкой в Ростелекоме, Селигдаре, Группе Позитив, а в пятницу в ВУШ Холдинге.

На валютном рынке рубль стабилизировался. Курс USD/RUB нашел область поддержки в районе 88-90. Налоговый период перестает оказывать поддержку на этой неделе. Декабрь сезонно слабый для рубля период, учитывая импульс госрасходов. Есть шансы на возврат курса доллара чуть выше 90, особенно в случае продолжения отката нефтяных цен.