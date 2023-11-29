Во вторник, 28 ноября, торги с рублем завершились отрицательно. В течение большей части дня пары торговались в боковом тренде, но к концу вечерней сессии курс доллара восстановился до 89,45 рубля на средних объемах. Анализ объемов показал, что покупателей было больше, чем продавцов. Рубль потерял свои позиции после окончания налогового периода, когда экспортеры перечислили в бюджет значительные суммы налоговых платежей. Вероятно, продавцы начали закрывать короткие позиции после недельного снижения курса доллара на 11,8%, несмотря на общее ослабление американца и повышение цен на нефть.

Рост нефтяных котировок был вызван сообщениями СМИ о призыве Саудовской Аравии стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу для поддержания цен, в то время как некоторые африканские страны сопротивляются таким мерам. В результате перед заседанием ОПЕК+ потребовались дополнительные консультации. Цена барреля Brent поднялась до отметки $82,13. Кроме того, общее ослабление доллара и сильный шторм в Черноморском регионе, прервавший экспорт нефти из Казахстана и России на объем до 2 миллионов баррелей в сутки, способствовали усилению позиций покупателей.

В среду, 29 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $81,40. В центре внимания участников рынка находятся новости от ОПЕК и американская статистика, включая отчет Минэнерго США о запасах нефти. Ожидается, что годовой валовой внутренний продукт США за третий квартал, по второй оценке, составит 4,9%. Более слабые чем ожидалось данные могут вызвать тревогу относительно мировых экономических перспектив и оказать давление на цены на нефть. Согласно отчету Американского института нефти (API), недельные запасы сырой нефти уменьшились на 0,817 миллиона баррелей.

По ценовой модели после вчерашнего дня снова наблюдается "бычий" настрой. Для покупателей необходимо преодолеть сопротивление на уровне $83,40, чтобы достичь отметки в $85. Слабость доллара играет на руку покупателям, поэтому им следует использовать текущую ситуацию, чтобы управлять ситуацией до 15 декабря, когда состоится заседание Федеральной резервной системы США (ФРС США).

Торги на Московской бирже открылись небольшим снижением в отношении доллара. Несмотря на сокращение предложения валюты на внутреннем рынке, экспортеры продолжают продавать валюту в соответствии с октябрьским указом. Падение доллара и рост цен на нефть поддерживают рубль и помогают продавцам защищать уровень в 90,30 рубля. Как только доллар закрепится выше данного уровня, начнется фаза ослабления рубля в рамках коррекции, с целью в районе 94 рубля. Пока больше вероятно, что пара доллар/рубль будет продолжать движение ниже уровня в 90,30 рубля.