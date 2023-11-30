МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Роснефть и Башнефть накануне опубликовали сильные финансовые результаты за III квартал. Прибыль оказалась выше ожиданий, что располагает к пересмотру рыночных прогнозов по поводу форвардной дивидендной доходности. Особенно это касается акций Башнефти. Бумаги сегодня могут выглядеть сильнее рынка.

Начинается промежуточный дивидендный сезон. В ближайшие полтора месяца на российском рынке дивидендные реестры закроются более чем по 25 акциям. Так, сегодня последний день для покупки бумаг с целью получения дивидендов по следующим акциям Ростелекома (доходность АО 6,7%, АП 7,1%), Селигдара (2,9%), Группы Позитив (0,8%).

Индекс потребительских цен за неделю прибавил еще +0,33% против +0,2% на прошлой неделе. В годовом выражении показатель превысил верхнюю границу прогноза ЦБ РФ на 2023 год и составил 7,53%. Отсутствие замедления инфляции — тревожный знак, указывающий на увеличение риска дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России на заседании 15 декабря. Это негативно для рынка акций и облигаций. Защитным инструментом можно назвать только акции Московской биржи, у которой могут вырасти процентные доходы.

Сегодня министры стран ОПЕК+ проведут встречу в рамках мониторингового комитета. Заседание ранее было перенесено с 26 на 30 ноября. В СМИ появлялись сообщения, что среди стран-участниц нет согласия по поводу уровня добычи рядом стран Африки (Ангола и Нигерия). Источники Reuters отмечали, что в том числе обсуждается не только вопрос продления действующих квот и уровня добровольного сокращения добычи, но и дополнительно снижение производства. Такой сценарий в цены на нефть, вероятно, еще не заложен.