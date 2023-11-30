МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Вчера, 29 ноября, рубль продемонстрировал укрепление по отношению к доллару США и евро после некоторого ослабления в начале недели. Пара доллар/рубль снизилась на 1,00%, до 88,55 рубля, пара евро/рубль — на 0,88%, до 97,33 рубля, юань/рубль — на 0,59%, до 12,40 рубля.

На укрепление национальной валюты повлияло сочетание нескольких факторов. Во-первых, выросли цены на нефть, что увеличит экспортные поступления в Россию. Во-вторых, российские экспортеры реализовывают валютную выручку в соответствии с недавно введенными требованиями. В-третьих, инвесторы ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ для борьбы с инфляцией.

В то же время 29 ноября выросли и цены на нефть. Баррель Brent подорожал до $82,87, подойдя к уровню сопротивления. Участники рынка рассчитывают на продолжение роста на фоне общего ослабления доллара перед заседанием ФРС США и ожиданий решений стран ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Однако опубликованные данные Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране оказали временное понижающее давление на цены. Тем не менее другие факторы, включая стабильный спрос со стороны США, продолжают поддерживать рынок.

30 ноября цена Brent приблизилась к отметке $83 за баррель. В случае преодоления этого сопротивления есть потенциал роста до $85,8. При этом трейдеры выжидают итоги переговоров ОПЕК+ о возможном дополнительном сокращении добычи. Что касается рубля, несмотря на вчерашнее укрепление, спекулянты выкупали доллары. Это могли быть и импортеры. С учетом разнонаправленного влияния факторов в ближайшее время возможна консолидация доллара к рублю в диапазоне 88-89,45 рубля.

Индекс доллара упал на 0,71%, до 3173,52 пункта, индекс РТС — на 0,05%, до 1128,01 пункта. Укрепление рубля надавило на многие акции. По ценовой модели на часовом таймфрейме можно сказать, что отскок вверх от 3150 пунктов не удался. Ожидаю, что нисходящая коррекция усилится и индекс Мосбиржи упадет до 3130 пунктов.