МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В последний торговый день осени российская национальная валюта продемонстрировала ослабление против доллара США, евро и китайского юаня по итогам торгов. Динамика рубля была схожа с ситуацией 28 ноября — резкое ослабление на американской сессии перед закрытием вечерней сессии.

Доллар дорожает на фоне заявлений представителей ФРС США, указывающих на вероятность дальнейшего повышения процентных ставок. Несмотря на замедление инфляции, темпы снижения остаются недостаточными для пересмотра политики.

На нефтяном рынке баррель Brent подешевел по итогам четверга на 2,95% после публикации решений ОПЕК+ о сокращении добычи в 2024 году. Объем сокращения составит 2 миллиона баррелей в сутки, включая продление ограничений Саудовской Аравией и Россией. Рынок отреагировал продажей фьючерсов на нефть. Видимо, участники рынка ожидали большего объема сокращения добычи и в текущей ситуации не ставят на дальнейшее повышение цен на нефть.

1 декабря стоимость барреля Brent в Азии составила $80,58. Резкое падение цены на 4,5% отменило разворотную модель на часовом таймфрейме на рост, целью которого было достижение $89. Дополнительное давление оказывал дорожающий доллар на заявлениях ФРС. Ожидаю консолидацию цены в диапазоне $78,50-84,00, пока покупатели не сформируют новую модель для роста. Если уровень $78,50 устоит в ближайшие пять торговых дней, то тогда можно увидеть цену в 90 долларов за баррель к концу года.

Торги в России открылись укреплением рубля. Пара доллар/рубль торгуется на отметке 89,17 рубля. В ближайшее время ожидается консолидация курса в диапазоне 88,55-89,80 рубля. Экспортеры продолжают продавать валюту, но их объемов недостаточно для укрепления рубля. Пока доллар торгуется ниже 90,30 рубля, российская валюта способна быстро отыграть все потери и продолжить укрепляться. Укрепление доллара выше сопротивления запустит новую фазу ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, до 3165,79 пункта, индекс РТС — на 1,15%, до 1115,01 пункта. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе, но он был небольшим из-за ослабления доллара. Отыграть все дневные потери не удалось из-за падения цен на нефть. Технический анализ указывает на продолжение падения до 3125 пунктов.