Без поводов для роста
Индекс МосБиржи выглядит слабо. Каждый новый локальный минимум и максимум с октября оказываются ниже предыдущих. К текущему моменту котировки откатились к середине широкого бокового коридора, в рамках которого торги продолжаются уже четыре месяца (3000-3300 п.).
Объемы торгов средние. Общей тенденцией остается более устойчивая динамика наиболее ликвидных голубых фишек по сравнению с акциями второго и третьего эшелонов. Поводов для уверенного роста в данный момент не наблюдается. Сценарий боковой консолидации в ближайшие сессии — наиболее вероятный.
По итогам заседания ОПЕК+ согласовано сокращение добычи в I квартале 2022 г. на 2,2 млн б/с. Однако из этой цифры на 1 млн б/с уже добровольно сократила добычу Саудовская Аравия и на 0,3 млн б/с — Россия. Так что дополнительное снижение производства составит 900 тыс. б/с. На 200 тыс. со стороны РФ, и на 700 тыс. со стороны Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана Омана и Алжира. Цены на нефть отреагировали снижением почти на 3% и опустились к $80.
В состав индексов МосБиржи и РТС с 22 декабря будут добавлены 5 новых акций: Самолет, Мосэнерго, Совкомфлот, а также обыкновенные и привилегированные акции Мечела. Как правило, включение в индекс не приводит к значительным притокам капитала в эти бумаги, однако в целом момент умеренно положительный для акций. В листе ожидания на исключение остаются акции Магнита, на включение — Лента, БСП, Ренессанс Страхование и ВСМПО-АВИСМА.
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