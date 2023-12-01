МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе стала слабеть против основных инвалют, торгуемых на Мосбирже. Таким образом, рубль после семинедельного укрепления отошел немного вниз в рамках коррекции.

Игроки решили откупить сильно подешевевшую валюту. Так, доллар за предыдущие семь недель максимально падал на 12,75 рубля (-12,7%), юань — на 1,51 рубля (-11%), евро — на 10,01 рубля (-9,5%).

Курс рубля потерял поддержку от ноябрьского налогового периода, неуверенность рынка нефти добавила ему психологической слабости.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара по итогам недели вырос на 1,81 рубля до 90,41 рублей, юаня — на 24 копейки до 12,63 рубля, евро — на 88 копеек до 97,95 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю поднялась выше 7,15 тысячи против 7,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОТЕРЯЛ ПОДДЕРЖКУ НАЛОГОВ И НЕФТИ

Рубль, начал завершающуюся неделю сползанием против основных валют на Мосбирже. Пик налогового периода пришелся на 28 ноября, что естественно уменьшило продажи валюты экспортерами для исполнения ими бюджетных платежей.

Кроме того, рынок нефти не удержался в плюсе и сполз в район психологической отметки 80 долларов за баррель сорта Brent, пытаясь его удержать. Игроки рынка «черного золота» отреагировала на неоднозначные новости по ОПЕК+. В частности, ряд стран альянса решили до конца первого квартала следующего года дополнительно, но "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Из них на Саудовскую Аравию придется 1 миллион, на Россию — 500 тысяч баррелей. На остальные страны альянса — суммарно 700 тысяч баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год. Наконец, Бразилия с января присоединяется к ОПЕК+ и пока не будет иметь квот. Планы госкомпании этой страны — Petrobras — нарастить добычу нефти (с 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году до 3 миллионов в 2026 году и 3,2 миллиона в 2028 году.) могут дополнительно обострить проблему дисбаланса квот в альянсе.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации, сменившейся ускорением падения против основных валют. Так, доллар в конце недели превысил ключевые 90 рублей.

Вместе с тем Банк России в 2024 году возобновляет операции на валютном рынке от имени Минфина РФ для целей "зеркалирования" на открытом валютном рынке операций с ФНБ. Согласно консенсусу экспертов, регулятор будет продавать юани в объеме примерно 1 миллиард долларов в месяц. Это станет первым фактором поддержки рубля.

Кроме того, сохраняться обязательные продажи валюты экспортерами. При этом Банк России заявил, что с начала ноября чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами уже превысили уровень октября, который был рекордным в текущем году и составил 12,5 миллиарда долларов.

Также ЦБ отметил, что роль офшорного рынка рубля пока остается ограниченной, общий объем оборотов на корреспондентских рублевых счетах иностранных банков сохраняется на уровне около 8 триллионов рублей.

Таким образом, есть надежда (как и предполагал недавно помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин), что курс не отойдет слишком далеко от ключевого уровня 90 рублей за доллар, даже несмотря на традиционный сезонный фактор давления на рубль в конце года.