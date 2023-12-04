Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после подъема в пятницу, сегодня с утра теряют в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на результаты встречи ОПЕК+, прошедшей на прошлой неделе, продолжает негативную динамику, теряя 0,8% и торгуясь в районе 78,3 доллара за баррель. На предстоящей неделе, кроме геополитического фактора, отметим блок важной макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения инвесторов. Здесь инвесторы обратят внимание на итоговые индексы деловой активности сфере услуг европейских стран и США, отчет ADP о занятости в Штатах, инфляцию в Германии, а также блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, закончив неделю в районе 3 141 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение преобладания продаж на российском рынке. Продолжение негативной динамики на рынке энергоносителей и закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 80 долларов за баррель будут оказывать давление на наши бумаги. В результате, индекс Мосбиржи в ходе торгов понедельника может сделать еще один шаг к отметке 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск евро и юань прибавляют 0,3% и 0,2%, поднявшись до 98,3 и 12,64 рубля соответственно, исключение составляет доллар, удерживающий позиции у уровней пятничного закрытия и торгующийся в районе 90,4 рубля. В ходе сессии ожидаем сохранения тенденции к ослаблению национальной валюты. Прохождение налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть могут оказать давление рубль и способствовать его снижению, что позволит паре доллар/рубль закрепиться выше отметки 90 рублей. Однако, на наш взгляд, в среднесрочной перспективе можно ожидать возвращения американской валюты в диапазон 85 — 90 рублей.