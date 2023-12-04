Непосредственным поводом для роста цен на золото в пятницу послужило выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Оно носило несколько противоречивый характер, тем не менее данное событие спровоцировало усиление ожиданий того, что американский регулятор приступит к снижению процентных ставок уже в марте 2024 года. Это — хорошие перспективы для золота, которое не генерирует денежного потока.

Однако в целом текущая волна роста цен на золото началась еще 9 октября, т.е. в первый торговый день после атаки ХАМАС на Израиль. Цены на нефть также подросли в первую пару недель после этого события, однако с тех пор весь этот рост отыграли и ушли ниже.

Возникшая тогда геополитическая неопределенность спровоцировала усиление спроса на оба этих актива, однако затем динамика нефти вновь стала определяться макроэкономическими факторами, тогда как золото, по-видимому, воспринимается инвесторами в качестве защиты от инфляции. Это неудивительно, учитывая, что мир может входить в затяжной — многолетний — период повышенной инфляции.

На этом фоне золото, равно как и серебро, вероятно, продолжат расти в долгосрочной перспективе. В этом году золото вполне может подрасти до $2300 за унцию.

Что касается более краткосрочных перспектив драгметалла, то здесь может наблюдаться повышенная волатильность. По данным CFTC, объем чистой длинной позиции крупных спекулянтов во фьючерсах и опционах на золото достиг шестимесячного максимума. Это может стать препятствием для быстрого роста драгметалла, что мы и видим по сегодняшней фиксации прибыли.