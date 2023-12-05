В понедельник рубль продемонстрировал незначительное ослабление к доллару и евро. Торги завершились ростом по рублевым парам. Доллар/рубль повысилась на 0,58% до 90,92 руб., евро/рубль — на 0,56% до 98,49 руб. Основными факторами ослабления рубля стали сезонное увеличение спроса на валюту перед новогодними праздниками, а также снижение цен на нефть и укрепление индекса доллара. Brent подешевела до $77,49 за баррель, индекс доллара вырос до 103,8 пункта.

В понедельник цены на нефть продолжили снижение на фоне скептического отношения участников рынка к заявлениям ОПЕК+ о сокращении добычи. Несмотря на сохранение действующих квот, Россия объявила о дополнительном добровольном снижении экспорта на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако инвесторы опасаются, что реальное падение объемов может оказаться меньше.

Во вторник, 5 декабря, цена Brent опустилась до отметки $77,79, приблизившись к важному уровню поддержки. После прошлой недели с высокой волатильностью. возросли риски дальнейшего падения в сторону $74,5. На валютном рынке курс доллара превысил 91 рубль. Дальнейшие цели по американской валюте — 91,65 и 92,65 рубля. Поддержку рублю по-прежнему оказывают продажи экспортерами и ожидания повышения ставки ЦБР на заседании 15 декабря.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,89%, до 3114.41 п., индекс РТС — на 1,67%, до 1076,99 п. Инвесторы продолжили закрывать длинные позиции перед новым годом, фиксирую прибыль. По многим акциям доходность составляет от 40% до 230% годовых. Падение индекса Мосбиржи ускорилось. Жду дальнейшего снижения до 3020 к 15 декабря.