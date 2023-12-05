Торговая неделя началась с продолжения распродаж на российском рынке акций. Индекс МосБиржи опустился на 1,6% и закрывался ниже 3100 п. В числе аутсайдеров оказался транспортный сектор. Лучше рынка выглядели металлурги на фоне ослабления рубля.

Распродажа не сопровождается высокими объемами торгов, но нисходящая тенденция выглядит устойчивой — она продолжается с конца октября. В моменте ключевыми драйверами снижения выступают ожидания роста ключевой ставки (негатив для акций и облигаций), а также слабая динамика сырьевых товаров. Цены на нефть и в целом Bloomberg Commodity Index вчера продолжили снижаться.

Индекс МосБиржи постепенно опускается в сторону нижней границы широкого бокового диапазона последних месяцев. В этой формации он торгуется с августа. Нижняя граница проходит в области 2985-3020 п. — ключевая среднесрочная поддержка. Еще более сильная точка опоры может проходить около 2920 п., где проходит нижняя граница годового растущего тренда.

Ослабление рубля вкупе с высокими цифрами понедельной инфляции негативно сказались на динамике облигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) возобновил снижение и упал в понедельник сразу на 0,9%. Предпосылок к смене этой тенденции пока нет. Наоборот, риски повышения ключевой ставки ЦБ РФ располагают к дальнейшему падению цены рублевых облигаций с фиксированным купоном. Защитными инструментами в этой ситуации выступают флоатеры, у которых купон привязан к ключевой ставке или к RUONIA.