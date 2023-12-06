На внутреннем валютном рынке рубль продолжает сдавать свои позиции. По итогам торгов 5 декабря курс доллара поднялся до 92,27 рубля, евро — до 99,98 рубля. Одной из ключевых причин является падение мировых цен на нефть, а также начавшаяся коррекция после семинедельного укрепления рубля.

Стоимость барреля Brent опустилась до $76,99, минимального уровня с середины ноября. На рынок оказывают давление опасения, что страны ОПЕК+ не смогут в полной мере реализовать заявленные сокращения добычи нефти.

Дополнительно на мировом валютном рынке сказывается укрепление доллара на Forex, а также традиционное усиление спроса на иностранную валюту накануне новогодних праздников в России. В то же время имеются и факторы, сдерживающие более существенное падение рубля. Это обязательная продажа валютной выручки российскими экспортерами, а также возможность дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России до 16% на предстоящем заседании 15 декабря.

По прогнозам BitRiver в ближайшие дни сохраняются риски теста психологического уровня в 95 рублей за доллар. Для стабилизации ситуации на валютном рынке необходимы более четкие сигналы по нефтяным квотам от стран ОПЕК+ и восстановление мировых цен на энергоносители.

Согласно сообщениям API, запасы нефти в США выросли на 594 тысячи баррелей за неделю, закончившуюся 1 декабря. Запасы бензина выросли на 2,8 миллиона баррелей, запасы дистиллятов — на 1,9 миллиона баррелей, а запасы в центре хранения в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 4,3 миллиона баррелей.

Управление энергетической информации опубликует свой еженедельный отчет о поставках нефти в США на американской сессии. По прогнозам ожидается сокращение запасов сырой нефти на 1 миллион баррелей, увеличение запасов бензина на 700 тысяч баррелей, запасов дистиллятов — на 1 миллион баррелей.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 3129,33 п, тогда как индекс РТС снизился на 1,01 процента, до 1066,13 пункта. Минимум по индексу Мосбиржи зафиксирован на уровне 3090,10 пункта. Несмотря на то, что торги завершились ростом, по индексу ближайшая цель находится на уровне 3020 пунктов.