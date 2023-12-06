Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения заокеанских площадок днем ранее, прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 77 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим отчет ADP о занятости в США, а также статистику по промышленным заказам в Германии и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 129 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях. Дальнейшее ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в нижнюю половину диапазона 75 — 80 долларов за баррель, будет оказывать давление на наш фондовый рынок. В результате, индекс Мосбиржи может вновь перейти к снижению, компенсировать вчерашний рост и сделать еще один шаг к отметке 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает ослабевать по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,6%, поднявшись до 92,8 и 12,96 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,2%, торгуясь чуть выше 100 рублей. В ходе сессии давление на рубль может сохраниться на фоне продолжающегося снижения цен на нефть и пониженной активности экспортеров. В результате, пара доллар/рубль попытается закрепиться в верхней половине диапазона 90 — 95 рублей. При этом, на текущих уровнях могут активизироваться экспортеры, увеличив продаж валюты, оценивая их как приемлемые для конвертации валютной выручки. Данный фактор, как минимум, может сдержать ослабление рубля, способствуя переходу национальной валюты к консолидации на достигнутых уровнях. Отметим, что в среднесрочной перспективе пара доллар/рубль, в случае перехода цен на нефть к восстановлению, может перейти к снижению и вернуться в диапазон 85 — 90 рублей.