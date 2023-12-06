Индекс МосБиржи накануне успел обновить минимальные значения, но к завершению торговой сессии уверенно отскочил и закрывался в плюсе на 1,4% относительно понедельника. Объемы торговый были невысокими, что в условиях такой амплитуды колебаний говорит о существенном спаде активности участников.

Лучше рынка вчера выглядели акции голубых фишек, преимущественно экспортеров и сырьевиков из-за слабости рубля. Также на отскоке в лидерах роста оказались Сбер и перепроданные бумаги транспортного сектора. Общая картина по индексу МосБиржи не меняется: он по-прежнему находится в широком боковом коридоре, который актуален уже пятый месяц подряд.

Цены на нефть Brent отошли вниз еще на 1,5% и достигли отметки $77. Спад продолжается четыре сессии подряд без каких-либо отскоков. Вчера не помогли даже комментарии вице-премьера РФ Александра Новака, который заявил, что члены ОПЕК+ при необходимости могут увеличить объем добровольного сокращения добычи в первом квартале 2024 г., если уже принятых мер окажется недостаточно.

На фоне падения нефти слабо выглядит и российский рубль. Курс USD/RUB растет четыре сессии, поднявшись выше 92. Слабость рубля с одной стороны оказывает поддержку акциям экспортеров, с другой выступает проинфляционным фактором, увеличивая шансы на повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 15 декабря.