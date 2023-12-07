В среду, 6 декабря, рубль продолжил ослабевать по отношению к основным мировым валютам. Пара доллар/рубль выросла на 0,59%, до 92,82 руб., евро/рубль — на 0,17%, до 100,15 руб., юань/рубль — на 0,52%, до 12,94 руб.

На открытии торгов на Мосбирже доллар показал рост, однако затем перешел к снижению. Он мог укрепиться на ожиданиях результатов переговоров Путина с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии. Визиты связаны с обсуждением ситуации на Ближнем Востоке и тематикой ОПЕК+.

К закрытию вечерней сессии рубля растерял всю дневную прибыль. С уровня 91,87 руб. цена вернулась к 93,26 руб. Ослаблению российской валюты способствуют общее укрепление доллара на глобальном валютном рынке, а также обвал нефтяного рынка.

Цены на нефть снижаются пятую сессию подряд. Потери составили более 10%. По итогам среды баррель Brent подешевел на 3,62%, до $74,21. Падение вызвано оценкой решения ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи и укреплением доллара.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране сократились на 4,63 млн баррелей при прогнозе —1,35 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 5,42 млн баррелей; дистиллятов — на 1,27 млн баррелей. В среднем прогнозировалось повышение запасов бензина на 1,03 млн баррелей, дистиллятов — на 1,53 млн баррелей.

В четверг, 7 декабря, на азиатских торгах баррель Brent торгуется на отметке $74,65 после отскока от ключевой поддержки $74. Если в ближайшие два дня покупатели не закрепятся выше $74, возможно дальнейшее падение в район $70. По графическому анализу цель продавцов находится на $65. В центре внимании находятся пятничные данные по занятости в США.

На открытии торгов на Мосбирже наблюдается рост валют. Поскольку продавцы не смогли защитить уровень 92,64, то идем к уровню 94,50 руб. за доллар (уровень на котором может наступить временная стабилизация).

Индекс Мосбиржи снизился на 1,59%, до 3079,50 п., РТС — на 1,96%, до 1045,28 п. Индекс Мосбиржи продолжает корректироваться. Инвесторы закрывают лонги перед новогодними каникулами. Ожидаю падения до 3020 п. Если быстро падать будет, то после непродолжительной коррекции падение продолжится.