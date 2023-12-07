Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,8%, а аутсайдером выступил рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения на торгах в среду, сегодня утром отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent днем ранее отступил ниже 75 долларов, а сегодня предпринимает попытку перехода к восстановлению, прибавляя 0,4% и торгуясь в районе 74,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по заявкам на пособие по безработице в США. При этом, в ходе сессии на мировых рынках ожидаем некоторого снижения активности участников торгов, которые, в преддверии публикации в пятницу блока данных по рынку труда США, включающего уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, могут взять паузу в принятии инвестиционных решений.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 1,6%, закончив сессию в районе 3 080 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения давления на российские акции на фоне вчерашнего снижения рынка энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 75 долларов за баррель. Данный фактор будет способствовать продажам и дальнейшему снижению нашего рынка. В результате, к концу дня индекс Мосбиржи может отступить в район 3 050 — 3 070 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром сохраняется тенденция к ослаблению рубля. Так, к 9.20 мск. доллар и юань прибавляют 0,3% и 0,4% соответственно, поднявшись до 93,1 и 12,99 рубля, евро подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 100,2 рубля. Учитывая ситуацию в ценах на нефть и пониженное предложение валюты со стороны экспортеров, ожидаем сохранения давления на рубль в ходе торгов и его умеренное ослабление по итогам сессии. Так, пара доллар/рубль к концу дня может подняться в район 93,3 — 93,5 рубля. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются возможности для перехода рубля к восстановлению и возвращения американской валюты в диапазон 85 — 90 рублей.