В четверг, 7 декабря, российский рубль продемонстрировал волатильную динамику на фоне влияния разнонаправленных факторов.

После открытия торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до максимальной отметки с 3 ноября в 93,56 рубля. Однако к закрытию торгов американская валюта опустилась до 92,10 рубля, снизившись на 72 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Пары евро/рубль и юань/рубль также продемонстрировали снижение на 0,71% (до 99,43 рубля) и 0,72% (до 12,85 рубля) соответственно.

Утренняя сессия прошла под знаком традиционного сезонного сокращения предложения валюты, что в условиях сохраняющегося импортного спроса оказало давление на курс рубля в течение примерно часа. Однако уже к открытию основной сессии национальная валюта вышла в плюс, а спекулянтам не удалось оторваться далеко от отметки в 92,65 рубля за доллар.

Поддержку рублю оказали позитивные данные по исполнению бюджета РФ, озвученные президентом В.Путиным. За январь-ноябрь дефицит федерального бюджета, по его словам, составил 0,5% ВВП при закладывавшихся в бюджет на 2023 год 2% ВВП или 2,9 трлн рублей. Консолидированный же бюджет за 11 месяцев был профицитным. Кроме того, ЦБ РФ отметил рост продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами до 13,9 млрд долларов с 12,5 млрд долларов, а также общее ослабление позиций доллара. Все эти факторы и способствовали укреплению рубля к концу торгов.

Цены на нефть показали неоднозначную картину. Фьючерсы на Brent подешевели до минимумов с июня до отметке 73,58 доллара за баррель на фоне разочарования итогами ноябрьского заседания ОПЕК+. Опасения вызывает возможное невыполнение странами ОПЕК+ заявленных обязательств по добровольному сокращению добычи. Кроме того, сохраняется обеспокоенность вялым спросом на энергоресурсы на фоне замедления мировой экономики. Однако завершились торги все же небольшим ростом цен до 74,36 доллара за баррель Brent, что стало ответом рынка на подтверждение лидерами России, Саудовской Аравии и ОАЭ приверженности сделке ОПЕК+. Таким образом, ценовая поддержка на уровне 74 долларов пока удерживается.

Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом. У рубля есть два ключевых фактора, которые призваны сдержать его от ослабления. Первый — обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Второй — жесткая монетарная политика ЦБ России, который до конца года может еще раз повысить процентную ставку. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по рынку труда в США за ноябрь. Торговый диапазон на пятницу 91,65 — 93,50 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,19%, до 3073,63 п., тогда как индекс РТС вырос на 0,57%, до 1051,21. Цель по индексу Мосбиржи остается на уровне 3020 п. Восстановление цен на нефть позитивно скажется на нефтяных компаниях. Это должно ограничить падение индекса на основной сессии. Жду дальнейшего скатывания индекса к целевой области.