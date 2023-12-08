Отскок на тяжеловесах
Индекс МосБиржи обновили минимумы последних недель и начал отскакивать из области 3040-3050 п. Поводом для роста стала остановка распродаж на рынке нефти, а также подъем ряда тяжеловесных голубых фишек на корпоративных новостях (Норникель и Газпром). Объемы торгов остаются повышенными, но могут вскоре снизиться.
На рынке облигаций продолжается постепенное снижение. Курс USD/RUB прекратил подъем и, вероятно, стабилизируется в декабре чуть выше уровня 90. Амплитуда колебаний может сократиться.
В Газпроме выступили с заявлением о том, что возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложения менеджмента по дивидендам, что поддержало акции компании. Общее собрание акционеров Норникеля согласовало выплату промежуточных дивидендов в размере 915,33 руб. Доходность 5,6%. Вместе с тем утверждено и решение по дроблению акций. Сплит пройдет в пропорции 1 к 100. Оба решения во многом были ожидаемы участниками рынка, однако в условиях перепроданности их хватило для уверенного отскока котировок.
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