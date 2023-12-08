Рубль попытается продолжить волну восстановления
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,2%. Исключение составляет рынок Японии, потерявший 1,8% на фоне слабых данных по ВВП страны за третий квартал. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в четверг, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет 2%, поднявшись до 75,6 доллара за баррель. Главным макроэкономическим событием для мировых рынков сегодня станет публикация данных по безработице и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США, которые могут оказать существенное влияние на отношение инвесторов к рисковым активам на фоне пересмотра ожиданий относительно дальнейших действий ФРС США в свете денежно-кредитной политики. Плюс к этому участники торгов обратят внимание на статистику по инфляции в Германии.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 3 073 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях. Поводом выступит улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вернуться в диапазон 75 — 80 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи попытается отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии и сделать шаг в район 3 100 пунктов.
На валютной секции Московской биржи рубль продолжает тенденцию четверга, укрепляясь по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.15 мск доллар теряет 0,4%, торгуясь в районе 91,7 рубля, евро и юань отступают на 0,5%, снизившись до 98,9 и 12,78 рубля соответственно. В ходе торгов ожидаем сохранения тенденции на восстановление национальной валюты. Улучшение ситуации в ценах на нефть и активизации продаж валюты со стороны экспортеров поддержат рубль. В результате к концу сессии пара доллар/рубль может отступить в диапазон 91,3 — 91,5 рубля.
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