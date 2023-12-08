Рубль перешел к коррекции
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Рубль перестал расти по отношению к мировым валютам и перешел к постепенному ослаблению на фоне следующих факторов: снижение объемов продажи валютной выручки экспортерами, а также падение мировых цен на нефть после заседания министерского кабинета ОПЕК плюс, на котором было принято решение о сокращении добычи.
Как мы и ожидали, в декабре экспортеры стали продавать валюты гораздо меньше, чем в предыдущие активные месяцы.
При этом стоимость черного золота в мире постепенно снижается: нефти марки Brent и российской Urals снова снизились до 80 долларов за баррель и 70 долларов за баррель соответственно.
В пятницу 8 декабря Росстат опубликует данные по инфляции за декабрь. Этот показатель окажет значительное влияние на монетарную политику Банка России.
Что касается соотношения доллара и евро, то уже в середине декабря заседания ФРС США и ЕЦБ по монетарной политике покажут, в какую сторону будет двигаться евро против доллара. Пока в ближайшее время мы ожидаем диапазон на уровне 1,07-1,08.
Прогнозы
По доллару нижнюю границу диапазона мы ожидаем на уровне 87,5-88 рублей, а верхнюю — 95-96 рублей, тогда как сейчас американская валюта колеблется у уровня в 91-92,5 рубля за доллар.
Евро закрепляется в коридоре 95,5-103 рубля за евро.
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