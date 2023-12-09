Цены на нефть просели на 9% по итогам ноября (Brent закрылся на уровне $81/бар). Запасы в Штатах росли практически весь месяц, сигнализируя слабый спрос и будоража опасения относительно прогнозов по спросу на 2024 г.

Мировые агентства все еще пересматривают прогнозы по спросу вверх. В то же время все три агентства, выпустившие отчеты за октябрь, пересмотрели вверх свои ожидания по спросу на IV квартал и на следующий год. Если верить их прогнозам, рост спроса хоть и замедлится в следующем году (диапазон ожиданий от 0,9 до 2,2 млн б/с), но все же, согласно двум из трех анализов, будет превышать рост предложения. Кроме того, в своих отчетах МЭА и ОПЕК подчеркнули, что видят существенный дефицит на рынке нефти до конца текущего года.

Главным событием месяца стала встреча ОПЕК+. Ее первый сюрприз — перенос встречи на более позднюю дату — рынок воспринял как негативный сигнал, трактуя его как наличие разногласий внутри организации и возможных сложностей с согласованием новых снижений. Далее на ожиданиях встречи рынок начал закладывать в цену углубление существующих квот, благодаря чему показатель достиг почти $85 за баррель. Однако после самого объявления цена обвалилась более чем на 4%.

ОПЕК прилично постарался запутать игроков: заявленная цифра "дополнительных добровольных ограничений" в 2,2 млн б/с заметно сдувается при ближайшем рассмотрении, учитывая, что большая часть этих добровольных ограничений — лишь продление уже существующих. Получается, что максимальное сокращение в рамках объявленных квот и добровольных ограничений может составить лишь 0,5 млн б/с относительно уровня добычи октября (плюс 0,2 млн б/с обещанного сокращения экспорта нефтепродуктов из России), и оно может прийти лишь за счет соблюдения рядом стран (ОАЭ, Ирак и Казахстан) своих добровольных обещаний, данных еще в апреле и по факту с тех пор не соблюдавшихся.

Таким образом, выходит, что Саудовская Аравия так и тянет на себе практически весь вес добровольных сокращений, немного помогают Россия, Кувейт, Алжир и Оман. В то время как в ОАЭ, Ираке и Казахстане реальные сокращения заметно отстают от обещанных. Рынок явно ждал большего от встречи ОПЕК и в данный момент сомневается в дисциплине членов организации.

Все же на остаток года, учитывая ожидаемый сезонный рост спроса в декабре, цена вряд ли надолго останется на уровне ниже $80 за баррель. Однако чтобы оставаться выше $80 за баррель и в начале следующего года, учитывая сезонную слабость января, члены ОПЕК должны будут соблюдать объявленные сокращения.