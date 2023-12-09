МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе продолжила инерционно слабеть против основных инвалют, торгуемых на Мосбирже. Таким образом, рубль после семинедельного укрепления продолжил корректироваться вниз — вторую неделю подряд.

Игроки продолжили отыгрывать завершение ноябрьского налогового периода и соответственно – снижение продаж валюты экспортерами под уплату налогов. Обновление рынком нефти минимумов с июня (73,62 доллара за баррель) по марке Brent добавляло рублю психологической слабости.

Сказывался также сезонный фактор, когда из-за традиционного увеличения в конце года бюджетных расходов растут и покупки инвалюты. Не стоит забывать и про импорт, и про туризм, которые требуют инвалюты и в конце года поддерживаются новогодними праздниками.

Сдерживающим падение рубля фактором была обязательная продажа валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Она и помогла рублю восстановить в конце недели часть утраченных позиций, а курсы инвалют отошли немного вниз от многонедельных максимумов.

В итоге на внутреннем валютном рынке курс доллара по итогам недели все же вырос — на 1,49 рубля до 91,9 рубля, юаня — на 16 копеек до 12,79 рубля, евро — на 69 копеек до 98,64 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю опустилась в район 6,95 тысячи против 7,15 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПАСАЛСЯ ГЕОПОЛИТИКИ И ОПЕРАЦИЙ С ФНБ

Рубль, начал завершающуюся неделю инерционным сползанием против основных валют на Мосбирже.

Кроме фундаментальных факторов, виляющих на валютные потоки, курс рубля зависел от новостей геополитики. В частности, газета Politis написала, что банковскому сектору Кипра было дано указание прекратить все операции в рублях. Это оказало психологическое давление на рубль.

Кроме того, психологически негативное влияние на рубль оказали сообщения Минфина РФ о том, что в период с 7 декабря по 12 декабря он, согласно бюджетному правилу, направит на закупку валюты и золота 244,8 миллиарда рублей, или 11,7 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее покупки составляли 621,1 миллиарда рублей за месяц и по 29,6 миллиарда — в день. Впрочем, ЦБ РФ приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа и до конца года. Однако со следующего года эти операции могут вернуться на рынок и будут "зеркалироваться" с остальными валютными операциями на основе ФНБ.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в коррекционном повышении против основных валют. Игроки рынка обратили внимание на тот позитив, что дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 миллиардов рублей, или 0,5% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

Позитива добавили и оценки ЦБ РФ по поводу ноябрьских продаж валюты крупнейшими экспортерами. Этот показатель вышел на максимум в текущем году – 13,9 миллиарда долларов против 12,5 миллиарда долларов в октябре. При этом доля продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в октябре выросла до 91% против 77% в сентябре.

Таким образом, фундаментальная поддержка рублю сохраняется. Однако сезонный фактор может в конце года оказать давление на рубль. Впрочем, курс не должен уйти далеко от ключевых 90 рублей за доллар, которые пока устраивают всех игроков рынка.