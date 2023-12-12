Вчера, 11 декабря, по итогам торгов рубль подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 1,31%, до 90,69 руб., евро/рубль потерял 0,96%, опустившись до 97,70 руб. Негативную динамику показала и пара юань/рубль (-1,39%).

Открытие торгов на Мосбирже прошло в позитивной тональности с ростом рублевых котировок, однако уже через час отечественная валюта отыграла потери, укрепившись к недружественным валютам. Поддержку рублю продолжают оказывать обязательства экспортеров по продаже части валютной выручки, а также ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ 15 декабря до 16% годовых. При этом зависимость курса рубля от уровня ставки в настоящее время невелика.

Стоит отметить активные продажи валюты в течение дня со стороны экспортеров. Усиленный спрос на рубли наблюдался в периоды с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00 по московскому времени. Укрепление рубля на фоне дешевеющей нефти косвенно указывает на продажу валютной выручки.

На нефтяном рынке в понедельник был отмечен незначительный рост цен. Баррель Brent подорожал на 0,11%, до $76,03. На динамику котировок продолжает оказывать снижение спроса на сырье со стороны Китая на фоне замедления промпроизводства. Также инвесторов беспокоит перспектива переизбытка предложения нефти.

Важным событием 12 декабря станет публикация ключевых данных по инфляции в США. Ожидается, что потребительские цены вырастут на 0,1%, а годовые темпы инфляции замедлятся до 3,1%. Кроме того, сегодня стартует двухдневное заседание FOMC.

На утренних торгах стоимость барреля Brent составила $76,09. Не исключаю возвращения цены к отметке $77. Повышенная волатильность возможна после публикации инфляционных данных в США за ноябрь.

Торги на Мосбирже начались с небольшого укрепления рубля на фоне противоречивых факторов. Пара доллар/рубль скорректировалась на 61% от роста 88,34-93,56 руб. Вероятно, доллар/рубль продолжит консолидацию в диапазоне 90-92 руб.

Индекс Мосбиржи 1,75%, до 3026,17 п., РТС — на 0,60%, до 1047,95 п. Вчера инвесторы активно закрывали длинные позиции почти по всем акциям ведущих российских участников рынка, поскольку потеряли надежду на продолжение роста. Больше всех упали индексы Мосбиржи потребительского сектора и финансов.

Индекс Мосбиржи приблизился к поддержке 3020 п. Я считаю, что поддержка будет пробита и мы увидим в ближайшие дни еще сильнее падение. Сегодня на рынке почти одни розничные игроки. А они очень пугливые, поэтому на эмоциях сами приблизят рынок к красной зоне. Здесь чисто технический фактор. Присмотреться к акциям можно, когда значение индекса IMOEX достигнет отметки 2870 п. А целом, фондовый и валютный рынки сегодня смотрятся стабильно.