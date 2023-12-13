Во вторник, 12 декабря, несмотря на негативное влияние падения цен на нефть, повышенного предновогоднего спроса на валюту и сезонных факторов, курс доллара снизился до 89,99 рубля, а евро — до 97,22 рубля.

Укреплению национальной валюты оказывают поддержку ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ на этой неделе, вынужденная продажа валютной выручки экспортерами и некоторая коррекция доллара на глобальных рынках.

В то же время цены на нефть продолжают снижаться. Во вторник баррель Brent подешевел до $73,37 после публикации данных об инфляции в США и корректировки прогноза американского Минэнерго.

Рынки проявляют повышенный интерес к предстоящим экономическим данным и решению ФРС США по ставкам. Комментарии главы ФРС могут дать сигналы относительно денежно-кредитной политики в следующем году.

В среду, 13 декабря, на торгах в Азии Brent стабилизировался на уровне $72,94 за баррель. Однако сохраняются риски дальнейшего падения до $66. Снижение цен может сдержать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которая грозит срывом поставок. Также обвал цен может заставить ОПЕК+ собраться на внеочередное заседание.

В целом рубль пока неплохо держится около 90 за доллар, несмотря на сезонное увеличение расходов бюджета. Решение ЦБ РФ по ставкам вряд ли вызовет реакции рынка, если она будет повышена до 16% годовых. Существенного эффекта можно ожидать в случае повышения ставки до 17% годовых. Поскольку уровень 90,50 руб. не устоял, то сейчас продавцы попытаются сходить на 89,40 руб. перед оглашением решения ФРС США. Как только цена пройдет уровень 90,75 руб., рубль вернется к 92 руб.

Индекс Мосбиржи упал на 0,21%, до 3019,89 п., индекс РТС вырос на 0,77%, до 1056,02 п. Индекс доллара остановился на поддержке 3020 п. Больше склоняюсь к продолжению нисходящего движения индекса IMOEX до зоны 2815 — 2825 п.