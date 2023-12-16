МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе нарисовала "подкову", сначала укрепившись, а затем — слегка ослабев против основных инвалют, торгуемых на Мосбирже. Таким образом, рубль опять немного вырос по итогам недели.

Игроки отыгрывали ростом рубля ожидание повышения ключевой ставки ЦБ РФ на последнем в текущем году заседании. При этом совпадение самого решения с ожиданиями и комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП) мало повлияли на курс российской валюты.

В свою очередь, падение доллара на форексе на фоне сигналов о мягкой ДКП от ФРС США добавляло уверенности рублю, особенно на фоне того, как нефть старается удержаться выше 75 долларов за баррель марки Brent.

В итоге на внутреннем валютном рынке курс доллара по итогам недели упал на 1,62 рубля до 90,28 рубля, юаня — на 15 копеек до 12,64 рубля, евро — на 1 копейку до 98,63 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю опустилась в район 6,9 тысячи против 6,95 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ РЕАГИРОВАЛ НА РЕГУЛЯТОРИКУ

Рубль начал завершающуюся неделю инерционным ростом против основных валют на Мосбирже. Поддержка приходила от регуляторного обеспечения процесса репатриации и продажи валютной выручки экспортерами на российском рынке.

Так, игроки валютного рынка обратили внимание на новость о том, что Росфинмониторинг запустил систему мониторинга за продажей валютной выручки крупнейшими экспортерами, компании выполняют свои обязанности, и у службы больших нареканий нет.

Кроме того, Госдума приняла закон, обязывающий российских экспортеров предоставлять с 1 марта Банку России информацию о валютных активах и обязательствах своих "дочек", в том числе зарубежных. Это позволит регулятору более полно оценивать валютные риски в условиях международных санкций и стабилизировать курс рубля.

Между тем, участники торгов также обратили внимание на оценки Банка России, зафиксировавшего сокращение профицита текущего счета платежного баланса РФ за январь-ноябрь в 4,4 раза в годовом исчислении до 50,5 миллиарда долларов. Профицит внешней торговли России товарами за тот же период снизился на 62,5% в годовом выражении до 109 миллиардов долларов. Экспорт упал на 154 миллиарда долларов, импорт товаров вырос на 27,4 миллиарда. Дефицит баланса внешней торговли услугами в январе-ноябре составил 29 миллиардов долларов.

Между тем, объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% — до 32 миллиардов долларов — минимума с конца 2015 года. Его доля в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет, следует из анализа данных ЦБ.

ДКП ЦБ РФ ПОДДЕРЖИТ РУБЛЬ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации с попытками снижения против основных валют. Несколько дней предыдущего укрепления валюты РФ сменилось ее коррекцией вниз на факте принятия умеренного решения финрегулятора по ключевой ставке.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. В своем заявлении ЦБ сохранил нейтральный сигнал о своих будущих решениях. При этом он отметил, что импорт в РФ несколько снизился по сравнению с летними пиками, в том числе за счет эффектов ужесточения денежно-кредитной политики.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что, если исходить из базового сценария, ЦБ РФ близок к завершению цикла повышения ставки. Однако во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции, добавила она.

В итоге эксперты сходятся во мнении, что высокие ставки в российской экономике удержаться долго, подавляя импорт и привлекая инвесторов в рублевые активы. Поэтому равновесный курс в 90 рублей за доллар, скорее всего, продолжит притягивать к себе в ближайшее время.