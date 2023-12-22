Злые силы затеяли заговор против рубля
В четверг, 21 декабря, курс российского рубля снизился по отношению к основным резервным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 1,31%, до 92,15 рубля, евро/рубль поднялся на 1,95%, до 101,60 рубля, юань/рубль укрепился на 0,84%, до 12,85 рубля.
На ослабление национальной валюты РФ повлиял ряд факторов, которые всем известны. Во-первых, традиционно в преддверии новогодних праздников отмечается сезонное увеличение спроса населения на иностранную валюту. Многие россияне конвертируют рублевые сбережения в доллары и евро для поездок, покупок и долгосрочных накоплений. Во-вторых, растут государственные расходы в канун праздников.
Добавилось еще два крастарочных фактора, оказавших влияние, — это экспирация квартальных фьючерсных контрактов и опционов на валюту, которая обычно ведет к повышению волатильности рублевых пар, а также всплеск спекулятивных операций крупных игроков, играющих на ослабление рубля на фоне его длительного укрепления в октябре-ноябре.
В четверг стоимость нефти марки Brent выросла на 0,30%, до 79,35 доллара за баррель. Повышательный тренд на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атак хуситов в Красном море. Ряд крупных судоходных компаний изменили маршруты, чтобы избежать Суэцкого канала. Также свой транзит через Красное море временно приостановила нефтяная British Petroleum. Правительство США активизировало усилия по защите торгового судоходства в регионе, однако хуситы не собираются прекращать нападения. Выход Анголы из ОПЕК+ добавил негатива рынку, но пока это слабо отразилось на ценах.
В пятницу, 22 декабря, стоимость барреля Brent продолжила расти, достигнув $80,16. Ожидается публикация отчета Baker Hughes о количестве буровых установок в США, который даст новые сигналы относительно конъюнктуры в нефтедобывающей отрасли.
На валютном рынке рубль открылся небольшим укреплением — доллар опустился до 91,81 рубля. Однако с приближением праздников, по прогнозам, будет снижаться ликвидность, а волатильность, наоборот, расти. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, российская экономика адаптируется к санкциям, находя баланс экспорта и импорта, а курс рубля стабилизировался на отметке 90 за доллар. Не забываем, что рубль будет получать поддержку от налогового периода. В связи с этим ожидается, что доллар сохранит колебания около 90 рублей с возможным отклонением до 93,5 рубля из-за низкой ликвидности.
Индекс Мосбиржи упал на 1%, до 3073,57 п., индекс РТС — на 2,16%, до 1051,87 п. В рамках технической коррекции индекс Мосбиржи снижался до 3050 п., чтобы проверить на прочность поддержку. Если она устоит, то рост продолжится, иначе опять вернемся обратно к 3000 п.
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