МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе вырвалась вниз из "боковика" и подешевела против основных инвалют, торгуемых на Мосбирже. Таким образом, рубль после недельной паузы опять норовит упасть, умеренно слабея третью неделю за прошедшие четыре.

Игроки большую часть сессий недели старались не инициировать резких курсовых движений. Однако, по мере приближения даты расчета по квартальным фьючерсам на курсы основных валют к рублю, нарастало напряжение, рубль терял позиции, а в назначенный день произошла бОльшая часть его недельного падения, после чего все же состоялся некоторый отскок вверх.

В итоге на внутреннем валютном рынке курс доллара по итогам недели вырос на 1,72 рубля до 92,0 рубля, юаня — на 20 копеек до 12,84 рубля, евро — на 3,12 рубля до 101,75 рубля. В четверг же по итогам сессии доллар вырос на 1,19 рубля, юань — на 11 копеек, евро — на 1,94 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла в район 7,3 тысячи против 6,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В РАМКАХ КОНСОЛИДАЦИОННОГО ТРЕНДА

Рубль начал завершающуюся неделю осторожными попытками роста в рамках консолидационного тренда против основных валют на Мосбирже. При этом недавнее повышение Центробанком РФ ключевой ставки до 16% годовых оказывало психологическую поддержку российской валюте.

Объявление о 12-м пакете санкций ЕС против России прошло незамеченным на внутреннем валютном рынке. Подготовка к пику налогового периода декабря в виде продаж валюты экспортерами сдерживала рост курсов инвалют.

Однако традиционные для завершения года сезонные покупки валюты постепенно усиливали давление на рубль, несмотря на то, что стоимость нефти восстанавливалась на завершившейся неделе в направлении психологически значимых 80 долларов за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в усилении ослабления против основных валют. Видимо, сказалось исполнение квартальных расчетных фьючерсов на курсы инвалют против рубля. Некоторые игроки, получая расчет по фьючерсам, должны были восстановить свою валютную позицию и покупали доллары, юани и евро. Это обусловило локальный дефицит валюты на Московской бирже.

Между тем, после прохождения расчетов по фьючерсам курсы, хотя и отошли от максимумов недели (с 7 декабря по доллару и юаню и с 20 октября – по евро), однако полного возврата на прежние уровни не произошло, что свидетельствует о сохранении остаточного спросе на инвалюту.

В итоге доллар завершил торги недели неопределенностью – ровно на важной отметке 92 рубля. Последняя в этом году торговая неделя будет проходить под знаком уплаты декабрьских налогов, которые превысят 4 триллиона рублей, а пик уплаты придется на четверг.

Таким образом, курс может попробовать просесть в направлении 90 рублей. Однако хеджирование некоторыми игроками рисков переноса позиции через новогодние каникулы может поддержать спрос на инвалюту. Впрочем, для экстренных случаев может сгодиться и торговля, которую Мосбиржа предложит в праздничные 3-5 и 8 января.