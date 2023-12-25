В пятницу, 22 декабря, динамика рублевых пар была разнонаправленной на фоне движения основных валют на глобальном рынке. Рубль укрепился по отношению к доллару и юаню, но ослаб к евро. Снижение доллара произошло после публикации статданных по доходам и расходам американцев, которые оказались хуже ожиданий. Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 92 рублей, юань/рубль подешевел на 0,09%, до 12,83 рубля. В то же время евро/рубль вырос на 0,15%, до 101,74 рубля.

Согласно данным Минторговли США, доходы американцев в ноябре увеличились на 0,4% в месячном выражении, расходы — на 0,2%. Прогнозы были на уровне 0,4% и 0,3% соответственно. Кроме того, индекс потребительских цен снизился в ноябре на 0,1% к предыдущему месяцу и поднялся на 2,6% в годовом измерении. Ожидалось сохранение уровня к октябрю и рост на 2,8% к ноябрю 2021 года.

В течение торговой сессии 22 декабря курс доллара колебался к рублю в диапазоне 91,58-92,47 руб. около отметки 92 рубля. Ослабление национальной валюты было незначительным благодаря поддержке со стороны высокого уровня процентных ставок ЦБ РФ и продажей экспортной выручки российскими компаниями для уплаты налогов 28 декабря.

В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,3%, до $79,35. За неделю рост цен составил 2,62% на фоне напряженности в Красном море, вынудившей танкеры выбирать более длинные маршруты.

25 декабря торги на нефтяном и валютном рынках не проводятся в связи с рождественскими каникулами в США и Европе. На недельном таймфрейме технический анализ указывает на потенциал восстановления цен на нефть до $84,75 за баррель. В случае роста во вторник, можно ожидать закрепления цен выше $80 за баррель.

На открытии торгов в понедельник рубль немного укрепился. При отсутствии основных участников рынка динамика российской валюты будет определяться внутренними факторами. Ориентиры на сегодня — диапазон 91-92,8 руб. с возможным ослаблением доллара до 91 рубля в рамках подготовки уплаты налогов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,62%, до 3092,58 п, индекс РТС — на 0,54%, до 1057,58 п. Индекс IMOEX удержался выше 3050 п., чем открывает дорогу для его восстановления до 3165 п. Учитывая, что рынок становится низколиквидным перед новогодними каникулами. Если крупные игроки захотят зафиксировать прибыль, то можно ожидать повышенную волатильность на рынке ближе к выходным.