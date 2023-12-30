МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российская валюта на последней в этом году рабочей неделе демонстрировала преимущественно рост против основных инвалют, торгуемых на Мосбирже. Таким образом, рубль по итогам четвертой недели стабилизации в широком коридоре все же вырос, а индикативный курс доллара в итоге так и остался в конце года неподалеку от психологически значимого уровня 90 рублей.

При этом доллар провел неделю в диапазоне 88,78-92,49 рубля, юань 12,48-12,87 рубля, а евро 98,41-102,11 рубля.

Игроки продолжили отыгрывать в пользу рубля пик декабрьского налогового периода, пришедшийся на неделю и соответственно активизацию продаж валюты экспортерами под уплату налогов.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на планы ЦБ РФ начать с 2024 года операции на валютном рынке. При этом операции Минфина в рамках бюджетного правила финрегулятор будет корректировать увеличенными продажами валюты.

В итоге на внутреннем валютном рынке курс доллара по итогам недели упал на 1,64 рубля до 90,36 рубля, юаня — на 23 копейки до 12,61 рубля, евро — на 2,13 рубля до 99,62 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю опустилась в район 6,95 тысячи против 7,3 тысячи неделей ранее.

За 2023 год доллар вырос на 20,46 рубля (+29,27%), юаня — на 2,7 рубля (+27,25%), евро — на 25,32 рубля (+34,08%). Таким образом, рубль упал, в частности, к доллару на 22,64%.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА БЮДЖЕТ И НЕФТЬ

Рубль начал неделю повышением против основных валют на Мосбирже в отсутствие внешних сигналов, поскольку ключевые биржевые площадки мира в понедельник были закрыты из-за праздничного выходного дня по случаю католического Рождества.

Бюджетные показатели порадовали игроков на повышение рубля. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета РФ в текущем году сложится на уровне 1,5% ВВП или даже меньше. При этом дефицит на текущий год был запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП.

Наконец, выход в середине недели рынка нефти на круглый уровень 80 долларов за баррель сорта Brent создавал психологический фон поддержки рублю.

Рост нефти поддерживали опасения вокруг транспортировки, в первую очередь, углеводородного топлива по Красному морю в связи с угрозами атак на суда.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел преимущественно в повышении против основных валют.

Рублевые "быки" обратили внимание на новости от ЦБ РФ. Финрегулятор возобновляет операции на валютном рынке и в первом полугодии будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.

Кроме того, в течение января Банк России также собирается завершить продажу валюты в рамках так называемого "зеркалирования" чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2024 года (0,8 миллиарда рублей в день).

Таким образом, поддержка рублю от валютных интервенций, в начале года, скорее всего, будет. При этом притягивающим уровнем может стать отметка 90 рублей за доллар, к которой многие уже привыкли.