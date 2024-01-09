В понедельник, 8 января, по итогам торгов рубль незначительно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Это связано главным образом со снижением цен на нефть, которое оказывает давление на российскую национальную валюту. Однако активность на валютном рынке была низкой из-за новогодних праздников. Курс доллара поднялся до 91,15 рубля, евро — до 100,01 рубля, а юаня — до 12,71 рубля.

Стоимость нефти Brent упала до $75,23 из-за решения Саудовской Аравии снизить экспортные цены на свою нефть для Азии и других рынков. Саудовская Аравия вынуждена снижать цены, столкнувшись с проблемами продажи своей нефти. Это свидетельствует об обострении конкуренции внутри ОПЕК+ и ослаблении позиций картеля из-за нарастающего предложения со стороны США, Канады и Бразилии.

9 января стоимость Brent составила 76,31 доллара за баррель. Котировки торгуются в диапазоне 72-85 долларов с ноября прошлого года. В прошлом году цены не опускались ниже 71,45 доллара, этот уровень может выступить поддержкой и в текущем году. В случае резкого падения цен ОПЕК+ может провести экстренное совещание для дополнительного сокращения добычи. Основной торговый диапазон на ближайшее время составляет 75-78 долларов за баррель.

Торги на Московской бирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара поднялся до 91,75 рубля. В праздничные дни пара доллар/рубль колебалась в диапазоне 90,40-92,80 рублей. Теперь, после новогодних каникул, ожидается восстановление объемов торгов. Пока нет факторов для серьезного ослабления российской валюты. Будем следить за отметкой 92,8 рубля. При высокой активности импортеров на этой неделе вероятно достижение уровня 93,8 рубля за доллар.

Наступивший 2024 год для российского фондового рынка начался с роста. В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 1,92%, до 3158 пунктов, индекс РТС — на 0,22%, до 1089,72 пункта. Индекс IMOEX находится у сопротивления. Если торговый день закроется выше 3180 пунктов, то ждем ускорения до 3230 пунктов. Пока индекс находится в боковом тренде 2985-3285 с 5 сентября.