В первый рабочий день года, 9 января, на валютном рынке наблюдалось укрепление российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара снизился на 1,38% до 89,89 рубля, евро — на 1,74% до 98,27 рубля, китайского юаня — на 1,71% до 12,49 рубля.

Основной причиной укрепления рубля стал рост цен на нефть марки Brent. Ее стоимость увеличилась на 1,57% до $77,47 за баррель на фоне опасений срыва поставок через Красное море. Йеменские повстанцы-хуситы нанесли массированный ракетный удар по торговым судам в этом районе. Несмотря на перехват части снарядов системами ПВО коалиции, это была самая масштабная атака на судоходство за все время конфликта. По данным Пентагона, в момент нападения в районе находилось около 50 грузовых судов. Это вынуждает уделять повышенное внимание защите транспортных маршрутов и чревато новой волной роста цен на нефть из-за угрозы перебоев с поставками.

Утром 10 января на азиатских торгах баррель Brent стоил $77,75. Для нового витка роста необходимо преодоление отметки $79,10, что откроет путь к $83,50. В случае пробоя поддержки $75 возможно резкое падение до $72,50.

По прогнозам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,215 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,2 млн. Сегодня ожидаются официальные данные Минэнерго США, которые должны зафиксировать падение запасов на 0,675 млн баррелей.

Настроения инвесторов пока остаются негативными — фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, большинство азиатских фондовых индексов торгуются в минусе. Индекс доллара США удерживается на отметке 102,26.

На открытии торгов в России курс доллара снизился до 89,87 рубля. Дальнейшая динамика цен на нефть будет оказывать влияние на рубль. Рост выше $79,29 поддержит национальную валюту.

Напомним, что с 9 по 12 января ЦБ будет ежедневно продавать иностранную валюту на 0,9 млрд рублей. Объемы операций в последующие дни станут известны после объявления Минфином данных по исполнению бюджетного правила.

С 7 декабря пара доллар/рубль торгуется в боковом коридоре с нисходящим трендом в диапазоне 4,5% между 88,55 и 92,25 рублями. Полагаю, по итогам сегодняшнего дня цена закрепится выше отметки 89,90 рубля. Для резкого укрепления рубля факторов пока нет, комфортный уровень находится в районе 90 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,10%, до 3155,55 п., индекс РТС повысился на 1,50%, до 1106,12 п. По индексу Мосбиржи сохраняется тенденция к росту. Если за сегодня покупатели не смогут продвинуться вверх, то нисходящая коррекция усилится до 3130 п.