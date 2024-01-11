В среду, 10 января, рубль завершил торги ростом к основным валютам. Однако в течение дня рублевые пары находились преимущественно в боковом тренде. Волатильность на локальном валютном рынке была низкой. Поддержку рублю оказывали продажи валютной выручки экспортерами и валютные интервенции ЦБ по бюджетному правилу. По итогам дня пара доллар/рубль опустилась на 0,63%, до 89,33 руб., евро/рубль — на 0,28%, до 98,00 руб., юань/рубль — на 0,86%, до 12,40 руб.

Укрепление рубля сдерживалось падением цен на нефть. Цена на нефть марки Brent по итогам среды снизилась на 1,01%, до $76,69 за баррель. Давление на рынок оказали данные Минэнерго США о росте запасов сырой нефти в США на 1,338 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 0,675 млн баррелей. Также выше прогнозов оказался рост резервов бензина и дистиллятов. Запасы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов — на 6,53 млн баррелей. В среднем ожидалось увеличение запасов бензина на 2,49 млн баррелей, дистиллятов — на 2,38 млн баррелей.

В четверг, 11 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,07. Снижение нефтяных котировок было сдержанным на фоне опасений возможных перебоев с поставками после недавних событий, когда хуситы из Йемена раскритиковали резолюцию ООН о судоходстве в Красном море. Также покупатели получают поддержку от общего ослабления доллара на глобальном валютном рынке. Восемь дней цена консолидируется в диапазоне $75-79. По техническому анализу видится снижение до $76 с последующим ростом на $78,85.

На открытии торгов в четверг доллар снизился на фоне повышения цен на нефть и ослабления американской валюты. Курс опустился до 89,14 рубля. Текущая цена составляет 89,28 руб. Важный уровень поддержки находится на отметке 88,50 руб. В случае его пробития поддержка сместится на 85,85 руб. Скорее всего, в ближайшее время сохранится боковая динамика в диапазоне 89-92 рубля. Нет факторов как для серьезного укрепления рубля, так и для его резкого ослабления.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 3164,70 п., индекс РТС — на 0,85%, до 1115,51 п. Индекс Мосбиржи повышался до 3174,28, но из-за укрепления рубля рост застопорился. Рост индекса IMOEX очень вялый, поэтому следим за уровнем 3156. Если не устоит, двинемся к уровню 3137. При отскоке жду восстановления до 3186 п.