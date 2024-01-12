По итогам торгов 11 января рубль продемонстрировал очередное укрепление на фоне стабильных факторов поддержки — продаж валюты экспортерами, высоких цен на нефть, снижения спроса на валюту со стороны населения после праздников. За день доллар подешевел на 0,83%, до 88,59 рубля, евро — на 0,86%, до 97,16 рубля. Умеренное положительное влияние на валютный рынок оказывали валютные интервенции ЦБ по бюджетному правилу. 9 и 10 января регулятор продал 0,8 и 0,9 млрд рублей соответственно. С 15 января объем ежедневных продаж будет увеличен до 16,7 млрд рублей.

По предварительным данным, федеральный бюджет в 2023 году исполнен с дефицитом 3,2 трлн рублей (1,9% ВВП) при запланированном дефиците 2,9 трлн (2%). Высокие цены на энергоносители обеспечили 25% рост ненефтегазовых доходов до 20,3 трлн рублей. Недополученные в декабре нефтегазовые доходы в размере 199,9 млрд рублей вынуждают Минфин перейти к продажам валюты на 69,1 млрд до 6 февраля. Однако небольшие объемы (4,1 млрд в день) не повлияют на рынок.

Рост цен на нефть 11 января (+1,98%, до $78,21 за баррель Brent) был вызван геополитической напряженностью — захватом Ираном танкера и ударами коалиции по целям в Йемене. ВС США и Великобритании нанесли удары по нескольким объектам хуситов на территории Йемена, сообщает CNN.

В пятницу, 12 января, нефть продолжает дорожать (Brent +0,55%, $78,62) на фоне геополитических рисков и несмотря на снижение спроса на "черное золото". Покупатели пытаются пройти отметку $79,34 за баррель. Если они пройдут ее, то ждем повышения цены до $81,50. Если на торгах в Европе активность покупателей будет низкой, то не избежать возвращения цены к $77,65.

На валютном рынке Мосбиржи открытие прошло снижением курса доллара в расчете на продолжение укрепления рубля. Поддержка рублю оказывается со стороны высоких цен на нефть и ослабления доллара. В целом экономическая ситуация в России пока стабильная. При этом многое будет зависеть от геополитических рисков и цен на нефть в ближайшие недели.

Цена находится на поддержке. Если она не устоит, то ждем скатывания до 87,50 руб. Продолжение роста цен на нефть и ослабление доллара сейчас на стороне рубля, поэтому реально увидеть еще немного укрепление. Во второй половине дня может наблюдаться отскок цены из-за закрытия коротких позиций по доллару перед выходными.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,52%, до 3181,25 п., индекс РТС — на 1,47%, до 1132,92 п. Индекс IMOEX немного вырос на фоне повышения цен на нефть. Рост сдерживало укрепление рубля. Тенденция к росту сохраняется. На горизонте опять появился уровень 3230 п.