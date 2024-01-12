Вашингтон разгоняет нефть
В четверг индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 3 181,25 п., индекс РТС вырос сильнее, на 1,5% до 1 131,92 п., на фоне дальнейшего укрепления рубля.
Поддержку рынку оказали акции российских металлургических компаний, Северстали, ММК и НЛМК, котировки которых повысились более чем на 5%. У инвесторов появилась надежда на дивиденды от них: менеджмент Северстали сообщил, что рассмотрит возможность выплаты дивидендов на ближайшем заседании. Информация о возможном возобновлении дивидендных выплат была озвучена в кулуарах выставки-форума "Россия". То, как скоро эта информация обретет более официальный характер, может отразиться на динамике акций Северстали и прочих металлургов.
Котировки Brent торгуются в области $79 за баррель на фоне ударов американских и британских войск по базам хуситов в Йемене. Рост котировок на "черное золото" на фоне усиления геополитической напряженности может оказать поддержку акциям нефтяников.
Сегодня в России после закрытия основной сессии будет опубликована статистика по потребительской инфляции в декабре. Ожидается, что инфляция в годовом выражении в последнем месяце 2023 года могла повыситься до 7,6% с 7,5% в ноябре. Это существенно превышает целевой ориентир Банка России 4%, в связи с чем во втором полугодии прошлого года регулятор начал ужесточение монетарной политики. Хотя глава регулятора, Эльвира Набиуллина, заявляла, что Банк России близок к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, устойчивое инфляционное давление может привести к удержанию ключевой ставки на высоком уровне в течение более длительного периода, что отразится на привлекательности ценных бумаг.
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