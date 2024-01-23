В понедельник, 22 января, рубль продолжил укрепление по отношению к основным мировым валютам. Поддержку национальной валюте оказывали несколько факторов. Во-первых, подготовка российских экспортеров к единому дню уплаты налогов 29 января. Компании конвертируют валютную выручку в рубли для расчетов с бюджетом. Во-вторых, растут цены на нефть, что пополняет бюджет России. В-третьих, ЦБ РФ продает валюту в рамках бюджетного правила, поддерживая курс рубля. Благодаря этим факторам пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 87,80 руб., евро/рубль — на 0,40%, до 95,80 руб.

На Московской бирже после открытия торгов рубль перешел в рост на фоне укрепления цен на нефть. Курс доллара опустился до 87,72 руб. Баррель Brent подорожал на 1,54%, до $79,86. Росту цен на нефть способствовали геополитические риски — атака на российский терминал «Новатэка», напряженность в Красном море на фоне действий хуситов. Также на цены повлияли перебои в добыче в США из-за аномальных холодов. Укрепление доллара и возобновление работы ливийского месторождения сдержало сессионное ралли на нефтяном рынке.

Во вторник, 23 января, на торгах в Азии Brent торгуется по $80 за баррель. Ожидаю подорожания нефти до $84 на фоне геополитических рисков и технических факторов. При серьезной поддержке экспортеров, вполне вероятно, что в ходе европейской сессии рубль протестирует отметку 87,45 руб. С начала американской сессии начинаю рассматривать ослабление рубля до 90,50 руб. к концу недели (чисто технический фактор основанный на циклической прогнозной модели).

Индекс Мосбиржи повысился на 0,18%, до 3172,15 пункта. Индекс РТС — на 0,61%, до 1136,91 пункта. Индекс IMOEX восстановился до 3179, что составляет 61,8% от падения с 3193,54 до 3154,46 пункта. Возвращение к уровню 3155 пунктов будет подтверждать формирующуюся разворотную модель "двойная вершина" с целью в районе 3100 пунктов.