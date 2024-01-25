МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В среду, 24 января, курс рубля по отношению к основным валютам показал разнонаправленную динамику. Курс доллара США снизился на 0,10%, до 88,60 рубля за доллар, тогда как курс евро вырос на 0,68%, до 96,60 рубля за евро. Курс китайского юаня увеличился на 0,55%, до 12,34 рубля за юань.

В утренние часы торгов курс доллара опускался до 88,09 рубля, однако к вечеру продавцы частично растеряли дневную прибыль, хотя и закрыли торговую сессию в плюсе. Ослабление доллара перед публикацией важных экономических данных в США оказало давление на рубль в паре с евро и юанем.

В среду цена на нефть марки Brent выросла на 0,75%, до $80,23 за баррель, закрепившись выше отметки $80 на фоне сохраняющихся геополитических рисков на Ближнем Востоке и ослабления доллара США. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали данные министерства энергетики США о сокращении запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю упали на 9,23 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,4 млн баррелей. Это максимальное падение с середины августа 2022 года. В то же время запасы бензина неожиданно выросли, а запасы дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

25 января цена на нефть Brent составляет $80,23 за баррель на фоне продолжающихся военных действий коалиционных сил во главе с США и Великобританией против хуситов в Йемене, которые атакуют торговые суда в Красном море. Геополитические риски уже отчасти учтены в цене на нефть, поэтому внимание трейдеров время от времени переключается на макроэкономические данные и технические уровни.

В четверг ожидается публикация предварительной оценки динамики ВВП США в 4 квартале 2023 года. Прогнозируется замедление роста американской экономики до 2% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в предыдущем квартале. Кроме того, будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и числу новых заявок на пособия по безработице. Эти цифры способны повлиять на динамику доллара США, золота и нефти. В пятницу в фокусе окажется инфляционный индикатор PCE без учета продуктов и энергоресурсов — ключевой показатель для ФРС при принятии решений по процентным ставкам.

На Московской бирже в четверг рублевые пары открылись небольшим ростом. Курс доллара составил 88,64 рубля. Рубль по-прежнему получает серьезную поддержку от экспортеров, продающих валютную выручку перед уплатой налогов и в соответствии с указом президента. Учитывая мои ожидания роста цен на нефть до $84 за баррель, ослабление рубля во время коррекции доллара вверх будет сдержанным. Рост доллара замедлился, поэтому сопротивлением выступает отметка $89,50.

Таким образом, дальнейшая динамика рубля и нефтяных котировок будет зависеть от новых макроэкономических данных из США, решения ЕЦБ по процентным ставкам, а также геополитической ситуации на Ближнем Востоке.