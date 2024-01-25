МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает консолидироваться в горизонтальном диапазоне. Ярко выраженная динамика наблюдается лишь в акциях отдельных эмитентов.

В лидерах роста оказались бумаги МТС на сообщении о продаже бизнеса в Армении. Мы оптимистично оцениваем новость, поскольку вырученные средства компания может направить на развитие своей экосистемы в России или снижение долговой нагрузки. Чистый долг МТС на конец сентября 2023 года составил 576 миллиардов рублей, коэффициент ND/EBITDA — 2,4х. Между тем МТС Банк планирует первичное размещение акций (IPO), что в целом позитивно для бизнеса МТС.

В аутсайдерах оказались акции угольных компаний — "Мечела" и "Распадской". Освободившаяся от курсовой экспортной пошлины угольная отрасль может снова оказаться под давлением со стороны регуляторов: Минфин РФ рассматривает возможность увеличение НДПИ на уголь. Рост налоговой нагрузки в сочетании с замедлением экспорта из России может негативно отразиться на доходах вышеупомянутых компаний.

В четверг утром настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,07%, китайский индекс Shanghai Composite повышается на 2,06%. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,03%. Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит колебаться в диапазоне 3140-3200 пунктов.

Потенциал укрепления рубля постепенно угасает на фоне потенциального восстановления импорта и следующего за этим роста спроса на валюту. Тем не менее мы полагаем, что операции Минфина и Банка России на валютном рынке продолжат оказывать поддержку рублю, как и приближающийся пик фискальных платежей, который увеличит спрос на рубли и будет препятствовать сильному ослаблению рубля. По нашей оценке, валютный курс может изменяться в краткосрочной перспективе в диапазоне 87,7-89,7 рубля за доллар.