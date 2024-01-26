МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В четверг индекс Мосбиржи в самом начале торгов опустился до недельных минимумов, но восстановился в течение дня и завершил день на уровне 3158 пунктов, показав в итоге снижение на 0,15% на небольших оборотах. Индекс RTS отступил на 0,4%. На торгах в пятницу нельзя исключать фиксации прибыли игроками в преддверии выходных. Если индекс Мосбиржи завершит неделю ниже 3140 пунктов, то спад на рынке может продолжиться в направлении 3000 пунктов по индексу Мсобиржи.

Между тем рынок проигнорировал вышедшие в предыдущий день новости о замедлении инфляции: годовая инфляция в период с 16-22 января 2024 года замедлилась до 7,37% с 7,44% неделей ранее. Это выше целевого ориентира Банка России (4%), хотя сама новость позволяет надеяться на снижение ключевой ставки в перспективе. Инфляционные ожидания населения в январе снизились до 12,7% с 14,2% в декабре. О снижении ставки на февральском заседании, по нашему мнению, говорить еще рано, что может объяснить отсутствие реакции рынка на замедление темпов роста потребительских цен.

Поддержку российскому рынку в пятницу может оказать повышение нефтяных котировок. Котировки Brent находятся вблизи максимальных отметок с конца ноября. Рост в четверг на 2,3% поддержали сильные макроэкономические данные США: американский ВВП в IV квартале вырос на 3,3% в годовом выражении (прогнозировался рост на 2%).

ММК опубликовал операционные результаты за IV квартал 2023 года и 12 месяцев 2023 года. Производство компанией стали сократилось на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом, до 3,11 млн тонн, выплавка чугуна — на 7,5%, до 2,41 млн. В I квартале 2024 года ММК ожидает замедления продаж из-за сезонности падения спроса на внутреннем рынке и на фоне эффектов высокой процентной ставки. С начала года акции металлургических компаний — Северстали, ММК и НЛМК, подорожали на 8-13%, существенно опередив индекс Мосбиржи (+1%). Поддержку котировкам акций этих компаний оказывают новости о потенциальном возобновлении дивидендных выплат в 2024 году.

Выручка Henderson в 2023 году выросла на 35% по сравнению с 2022 годом, до 16,8 млрд рублей, торговая площадь увеличилась на 13,6%, LFL продажи повысились на 27,3%. Ретейлер подтвердил планы выплатить не менее 25 рублей на акцию в виде дивидендов, что предлагает скромную доходность в размере 4,1%. В то же время высокие темпы роста бизнеса за счет увеличения торговых площадей существующих магазинов и открытия новых, открывают перспективы улучшения дивидендной привлекательности этих бумаг.