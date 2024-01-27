МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе продемонстрировала преимущественно снижение против основных валют, торгующихся на Московской бирже. При этом доллар стремился, но так и не смог дотянуться до психологически значимой отметки в 90 рублей.

В итоге, американская валюта провела неделю в коридоре: 87,59-89,82 рубля, китайская: 12,15-12,49 рубля, европейская: 95,6-97,62 рубля.

Приближение пика налогового периода января не смогло оказать существенного влияния на баланс потоков валюты на бирже. При этом неожиданно начавшаяся дискуссия о продлении с конца апреля на весь на 2024 год периода обязательной продажи экспортерами валютной выручки поддерживала новостной фон для участников валютных торгов.

В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 1,54 рубля до 89,74 рубля, юаня — на 27 копеек до 12,49 рубля, евро — на 1,23 рубля до 97,42 рубля.

Рублевая цена барреля нефти марки Brent за неделю подросла в район 7,5 тысячи против 6,95 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ РАЗБИРАЛСЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕЙ ВАЛЮТЫ

Рубль начал неделю инерционным повышением против основных валют на Мосбирже. Давление на курсы инвалют оказывали опасения экспортеров по поводу того, что с приближением пика уплаты налогов курсы инвалют снизятся, и их конвертация в рубли окажется менее выгодной.

В то же время, укрепление рубля отмечалось лишь один день, в остальные сессии недели рубль преимущественно слабел. Начавшиеся дискуссии о судьбе обязательных продаж валюты экспортерами создали неопределенный фон для динамики курса рубля.

С одной стороны, пресс-служба правительства РФ сообщила, что оно будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. Минфин РФ поддержал эту инициативу. С другой стороны, Банк России заявил, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, полагает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным.

ПРОГНОЗЫ

Вторую половину рабочей недели рубль провел в падении против основных валют. При этом он игнорировал закрепление стоимости нефти выше 80 долларов за баррель сорта Brent. Впрочем, это неудивительно, поскольку сейчас динамика рынка нефти сказывается на курсе рубля с лагом в несколько недель — пока валюта от ее продажи не дойдет до Московской биржи.

На первые валютные торги следующей недели приходится пик налогового периода января, когда по традиции может произойти всплеск продаж валюты. Однако, видимо, экспортеры "размазали" эти продажи на весь январь, и "налогового" эффекта на курс рубля может уже и не быть в этом месяце.

В итоге, курс может протестировать психологический уровень в 90 рублей за доллар, ниже которого он оставался на протяжение второй и третьей декады января. Однако ощутимо выше курс вряд ли пойдет. Если же это и случится, то у правительства будет больше аргументов для продления сроков действия обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами, которая уже показала свою эффективность. Кроме того, такой уровень курса является комфортным для всех субъектов экономической деятельности, о чем не раз говорили представители правительства.