МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. Вновь не наблюдается единой динамики на азиатских площадках. При этом выделяется рынок Китая, растущий на 2,4% на фоне объявления мер поддержки со стороны государства. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня консолидируются у уровней закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает восстановление, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 78,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, отметим публикацию данных по объему производственных заказов в Германии и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, а также выступления представителей ФРС США. Также инвесторы продолжат следить за ситуацией на Ближнем Востоке и сезоном отчетностей компаний в США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи практически не изменился, закончив торги в районе 3 227 пунктов. Сегодня в ходе сессии ожидаем продолжения тенденции понедельника на консолидацию у достигнутых уровней. При этом определенное давление на наши акции может оказать снижение цен на нефть, прошедшее на прошлой неделе и проигнорированное нашим рынком. Данный фактор еще может поспособствовать переходу рынка в коррекционное снижение, однако, с технической точки зрения, до отступления индекса Мосбиржи ниже отметки 3 200 пунктов основным сценарием выступает попытка продолжения роста на нашем рынке.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар снижается на 0,2%, торгуясь в районе 90,4 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют 0,3% и 0,1%, поднявшись до 97,3 и 12,56 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенного движения основных мировых валют по отношению к рублю. Улучшение ситуации в ценах на нефть может умеренно позитивно сказаться на динамике национальной валюты, однако вряд ли станет поводом для ее существенного роста. В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения пары доллар/рубль в нижней половине диапазона 90 — 95 рублей.