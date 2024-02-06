По итогам торгов в понедельник рубль продемонстрировал позитивную динамику, несмотря на укрепление доллара. Пара доллар/рубль снизилась на 0,52%, до 90,57 руб., евро/рубль — на 1,27%, до 97,04 руб., юань/рубль — на 0,49%, до 12,55 руб.

Поддержку национальной валюте оказал рост цен на нефть и ослабление евро на мировом валютном рынке. Давление на евро усилилось после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла. В интервью телеканалу CBS News Пауэлл заявил, что ФРС рассматривает вариант смягчения денежно-кредитной политики в текущем году, однако снижение базовой ставки уже в марте не является базовым сценарием. Решение будет приниматься по мере анализа статистики по инфляции и другим макроэкономическим показателям. Данные комментарии укрепили доллар и ослабили евро.

Участники рынка также отреагировали на новость о возобновлении Минфином РФ покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 7 февраля по 6 марта планируется направить на эти цели 73,2 млрд рублей (эквивалент 3,7 млрд рублей в день). В ответ Банк России скорректировал объемы продажи валюты из ФНБ с учетом заявленных операций Минфина. Регулятор будет ежедневно продавать валюту на сумму 8,1 млрд рублей.

На сырьевых рынках баррель Brent подорожал в понедельник на 0,74% на фоне восстановления спроса после дневного снижения. Рост цен происходил на новостях о возобновлении напряженности на Ближнем Востоке из-за разногласий между Израилем и палестинским движением ХАМАС по условиям перемирия.

Во вторник Brent торгуется выше $78 за баррель, несмотря на укрепление доллара. На дневном графике сформировался свечной сетап с целью $79,5. Дальнейшее удорожание нефти при сохранении курса доллара ниже 91 рубля может способствовать возвращению пары доллар/рубль к отметке 90 руб. (уровень равновесия между покупателями и продавцами).

Индекс Мосбиржи снизился на 0,01%, до 3226,79 п., индекс РТС — на 0,57%, до 1123,72 п. Техническая картина по индексу IMOEX остается благоприятной для продолжения роста. Полагаю, что покупатели не успокоятся, пока не трогают уровень 3245 п. Для прорыва вверх нужны ослабление рубля и рост цен на нефть — эти условия пока не соблюдаются. Соответственно, ждем консолидации в диапазоне 3215 — 3235. К вечеру может быть попытка выхода из него.