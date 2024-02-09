Настроение на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае и Южной Корее, основные площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в четверг, сегодня утром консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного подъема днем ранее, перешел в коррекционное снижение, теряя порядка 0,2% и торгуясь в районе 81,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию данных по инфляции в Германии и количеству буровых установок в США от Baker Hughes.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 3 242 пунктов. Попытка нашего рынка продолжить восходящую динамику не увенчалась успехом, несмотря на существенный рост цен на нефть, а фактором давления выступило укрепление национальной валюты. Сегодня на старте торгов ожидаем попытку российского рынка перейти к восстановлению и отыграть часть вчерашних потерь. Инвесторы могут вспомнить о вчерашнем росте цен на нефть, что поспособствует активизации покупок в наших акциях. Однако полноценный рост и выход на новые локальные максиму выглядит маловероятным — часть может начать фиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных, что сдержит подъем рынка.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и евро прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 90,9 и 98 рубля соответственно, китайский юань растет на 0,3%, поднявшись до 12,59 рубля. В ходе сессии национальная валюта может попытаться отыграть утренние потери и продолжить тенденцию к укреплению на фоне стабилизации рынка энергоносителей выше 80 долларов по нефти марки Brent. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 90 рублей.