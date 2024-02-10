На неделе с 5 по 9 февраля рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику под влияние внешних факторов, торгуясь в ограниченных диапазонах. На 12:12 мск с начала недели курс доллара теряет 0,03%, евро — 0,20% и юань — 0,63%

5 февраля, несмотря на укрепление индекса доллара, рубль вырос благодаря подорожанию нефти и ослаблению евро после комментариев главы ФРС США о нецелесообразности смягчения денежно-кредитной политики в марте.

Однако уже 6 февраля рубль ослаб к доллару и евро на фоне падающего доллара и дорожающей нефти. На динамику также мог оказать влияние повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и увеличение госрасходов.

7 февраля торги по рублю проходили спокойно при поддержке продаж валюты ЦБ РФ и экспортерами, а также роста цен на нефть. 8 февраля отмечалось снижение курса рубля за счет резкого роста цен на нефть и ослабления доллара США.

На этой неделе доллар торговался в диапазоне 90,10-91,52 руб. На Мосбирже за 1 доллар дают 90,85 руб. Поскольку рубль не смог отыграть потери в течение двух дней до 90,70 руб, возросли риски уйти к 93,30 руб. В центре внимания решение ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Заседание пройдет 16 февраля. Скорее всего, ставка останется на уровне 16% годовых, несмотря на первые признаки замедления инфляции. Это позволит ЦБ оценить устойчивость тенденции к замедлению инфляции и оценить эффект от текущего уровня.

Основные аргументы в пользу сохранения ставки:

— Текущая инфляция начинает замедляться, но инфляционные ожидания все еще высоки.

— Деловая активность и кредитование остаются на активном уровне.

Если ключевая ставка останется на отметке в 16% годовых:

— Ставки по вкладам сохранятся на уровнях 14-15% годовых.

— Ставки по кредитам также останутся высокими на уровне 16-20% годовых.

— Курс рубля не отреагирует на сохранение ставки, так как рынок уже закладывает ожидания скорого окончания ужесточения политики ЦБ.

— Заметные изменения возможны во втором полугодии, если ЦБ начнет цикл снижения ключевой ставки.

Технический анализ указывает на укрепление рубля при стабильных ценах на нефть выше $80 за баррель и отсутствии резких колебаний курса доллара.



Важнейшие ценовые уровни для рубля на неделю с 12 по 16 февраля:

— 90 рублей за доллар — баланс между покупателями и продавцами валюты. Если доллар отцепится от уровня 91, то вернемся к 90 руб.

— 91 рубль — за него сейчас зацепился доллар и не дает рублю укрепиться.

— 93,30 рубля — верхняя граница диапазона 87,60-93,30 руб., сформировавшегося в период с 21.11 по 07.12.2023.

В целом на текущей неделе сохраняется потенциал для укрепления рубля. При стабильных внешних условиях и отсутствии спекулятивного спроса, рубль имеет шансы укрепиться к 90 рублям за доллар. По евро торговый коридор — 94,45-99,50 руб., юаню — 12,40 — 12,90 руб.