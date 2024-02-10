МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе "нарисовал" "подкову". При этом рубль сначала ослабел, однако затем вырос и смог после предыдущих двух недель ослабления завершить неделю повышением.

В течение нее американская валюта колебалась в рамках 90,1-93,53 рубля, при этом, если бы не пятничный скачок в течение одной минуты на указанный максимум, произошедший, вероятно, вследствие ошибки робота, то верхняя планка была бы в районе 91,5 рубля. Юань на неделе уложился в диапазон 12,47-12,69 рубля, евро — в 96,87-98,65 рубля.

Снижение примерно в два раза объемов продажи валюты Центробанком РФ – до 8,1 миллиарда рублей в день — убрало часть поддержки у валюты РФ.

ЦБ, как мы и предполагали, зафиксировал снижение объема продажи валюты крупнейшими экспортерами в январе (до 12,9 миллиарда долларов с 14,8 миллиарда в декабре), хотя в предыдущие месяцы этот показатель увеличивался. Это также давило на рубль.

Однако рынок нефти оказал психологическую поддержку валюте РФ, вернувшись выше 82 долларов за баррель сорта Brent. Психологическую, потому что реальная в виде роста продаж валюты экспортерами придет с некоторым временным лагом.

В итоге на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю снизился на 15 копеек до 90,9 рубля, юаня — на 4 копейки до 12,57 рубля, евро — на 27 копеек до 98,02 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла в район 7,45 тысячи против 7 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОЩУТИЛ СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ ВАЛЮТЫ ЦБ РФ

Рубль начал неделю преимущественно снижением против основных валют на Мосбирже. Сокращение продажи валюты со стороны ЦБ РФ играло свою роль. Так, Минфин РФ в феврале вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу, направив на эти цели с 7 февраля по 6 марта 73,2 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день. С 15 января по 6 февраля — Минфин продавал валюту, направляя на это по 4,1 миллиарда рублей в день. Объем продаж в общей сложности составил 69,1 миллиарда рублей.

Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с января возобновил операции "трансляции" покупок министерством на внутренний валютный рынок, с учетом отложенных в прошлом году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии будет добавлять продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. Таким образом, сейчас ЦБ продает юаней на 8,1 миллиарда рублей в день, против 15,9 миллиарда в начале февраля.

ПРОГНОЗЫ

Вторую половину рабочей недели рубль провел в попытках стабилизации, переходившей к укреплению. Несмотря на то, что объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе сократился (по оценкам ЦБ РФ) до 12,9 миллиарда долларов с 14,8 миллиарда в декабре, cреднедневной объем продаж в январе за счет минимального количества рабочих дней в году составил 760 миллионов долларов, что на 7,6% выше аналогичного показателя декабря.

Кроме того, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре составило 87%, увеличившись на 10 процентных пунктов к октябрю, что фиксирует позитивную для рубля тенденцию.

Таким образом, по мере приближения налогового периода февраля рубль продолжит получать поддержку от продаж валюты. Однако восстанавливающийся после января импорт будет поддерживать спрос на валюту, и доллар останется около отметки 90 рублей.

В то же время, может продолжить оставаться заметным эффект "китайского нового года", когда замирание внешнеторговой деятельности с этой страной будет провоцировать профицит юаней на российском рынке, что может приводить к более дешевому на Мосбирже, чем на форексе, юаню. Проявится это и на спот рынке биржи, где предложение юаня будет высоким.