Рубль: ответы на вопросы
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. С начала февраля рубль показывает разнонаправленную динамику к разным мировым резервным валютам. Если по отношению к доллару рубль с начала месяца немного упал, на 0,4%, то по отношению к евро, наоборот, немного вырос, на 0,6%.
В целом макроэкономический фон благоприятствует укреплению рубля — сильные данные по ВВП за 2023 год, замедление недельной инфляции, цена нефти Brent выросла с начала февраля уже на 3,7%, превысив вновь $81 за баррель.
Однако давление на рубль, видимо, оказывает возвращение Минфина к покупкам валюты по бюджетному правилу, поскольку в январе бюджет получил нефтегазовые сверхдоходы. Длинные китайские новогодние каникулы могут создать определенный негативный фон рублю, так как во время каникул будут определенные паузы в поставках импортных товаров из Китая и экспорте российских товаров в Китай, если не считать экспорта газа и нефти по трубопроводам. Но всё равно платежи за поставленное сырье китайские банки начнут проводить только в третьей декаде февраля.
16 февраля ЦБ РФ обьявит решение по ключевой ставке. Мы считаем, как и консенсус аналитиков, что ключевую ставку в этот раз оставят на текущем уровне 16% годовых. Судя по замедлению недельной инфляции с начала года, по данным Росстата, за январь инфляция тоже должна будет замедлиться.
Соответственно, при таких данных с большой вероятностью ЦБ РФ не будет вновь повышать ключевую ставку, а оставит ее без изменений. Для снижения ключевой ставки при нынешних темпах инфляции пока не пришло время.
Что касается доллара, то ФРС 31 января взяла паузу по поводу смягчения монетарной политики и сохранила ключевую ставку. Доллар на этом фоне и на данных по рынку труда укрепился. Этот инструмент остаётся одним из самых востребованных у трейдеров и инвесторов на валютном рынке в России.
Прогнозы:
На следующей неделе ожидаем доллар в коридоре 90-92 рублей.
Евро ожидаем на уровне 97-99 рублей на грядущей неделе.
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