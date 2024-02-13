Внимание к закупкам Индией российской нефти резко выросло с самого начала СВО и ужесточения санкций в отношении российской энергетики. По факту, серьезные объемы начали поставляться только с весны 2022 года, и на фоне низкой базы показатели выросли в 15 раз, до 50,84 миллионов тонн нефти, а доход от поставок в Индию превысил 30 миллиардов долларов. На следующий год база была уже не такой низкой, и все равно поставки выросли до 70 миллионов тонн. И это в тот период, когда Запад хотел "задушить" российскую нефтяную отрасль, сократить доходную часть нашего бюджета.

Мы помним, как с самого начала на Индию оказывалось существенное воздействие — к чести индийских партнеров, они его успешно выдержали. Теперь у Запада нет особых аргументов в давлении на Индию, это вполне самостоятельная страна, которая способна действовать исходя из своих интересов. Это означает, что критических препятствий развитию российско-индийского сотрудничества нет, но, конечно, есть стороны, которые будут всячески пытаться его дискредитировать. Поэтому теперь стоит тщательно "фильтровать" всю информацию по этому направлению, даже если источник авторитетный.

То, что новые форматы сотрудничества будут развиваться, очевидно. Индийская сторона этого не скрывает. Например, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна готова пригласить российские компании к участию в собственных нефтегазовых проектах. Еще одно направление сотрудничества — инвестиции в нефтяную сферу, причем в обоих направлениях. По данным индийской стороны, российские компании уже инвестировали в Индию около 16 миллиардов долларов. Быстрорастущая индийская нефтяная отрасль с огромными объемами добычи, импорта, переработки и потребления, а также экспорта нефтепродуктов — звучит перспективно для инвестора.

Я не думаю, что появятся значительные изменения в поставках: все-таки санкции введены уже достаточно давно и за это время сформировались и нужные связи, и логистические возможности, и флот, стабилизируются финансовые механизмы, хотя и не без труда. Ведь в уходе российской нефти с рынка никто не заинтересован — ни Москва, ни Нью-Дели, ни даже Запад, так как предложение на рынке сразу упадет, а цены взлетят. Индийские компании также видят, что фактически за два года, несмотря на взрывные темпы роста поставок российской нефти, никто из индийских импортеров российской нефти так и не пострадал от санкций. Как говорится, если не запрещено, значит, можно.

Однако продолжения взрывного роста предыдущих лет ждать вряд ли стоит. Потребности Индии и логистические возможности не бесконечны. Актуален и вопрос расчетов. Кроме того, индийские партнеры, как и во многих других сферах, вряд ли захотят впадать в слишком существенную зависимость от российской нефти и предпочтут иметь несколько примерно равнозначных поставщиков — в этом плане нашим конкурентом в некоторой степени является Иран, у которого индийцы покупали нефть уже давно.

Принципиально на ситуацию может повлиять решение Индии более активно заняться реэкспортом российской нефти, а также нарастить производство нефтепродуктов, опять же в интересах экспорта. Если этого не произойдет, то поставки могут немного подрасти, особенно если будут заключены долгосрочные контракты, переговоры о которых, как мы помним, уже ведутся. Правда, долгосрочные контракты будут приносить меньше дохода, но зато российским экспортерам будет проще планировать производство и отгрузку нефти.