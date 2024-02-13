Индекс Мосбиржи растет с опорой на траекторию рубля
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В понедельник, 12 февраля, рубль продолжил отступать в парах с иностранными валютами. К завершению торгов доллар укрепился на 0,45% до 91,31 рубля, курс евро вырос на 0,31% до 98,32 рубля, курс китайского юаня поднялся на 0,23% до 12,6000 рубля.
Рынок движется спокойно и системно. Пока на площадке нет явного и широкого спроса компаний-экспортеров на рубль перед новым налоговым периодом, но он вот-вот проявится. Тогда рубль сможет рассчитывать на хорошую поддержку.
Фокус внимания также обращен и на пятничную встречу ЦБ РФ, которому предстоит решить вопрос с ключевой ставкой. С большой долей вероятности, показатель сохранится неизменным на ступени в 16,0% годовых. Регулятору нужно больше времени для сбора инфляционных данных.
Есть некоторые основания полагать, что февральский налоговый период в плане валютных объемов будет немного скромнее, чем декабрьский и январский. Это связано со снижением параметров валютной выручки экспортных предприятий. Можно предположить, что амплитуда колебаний курсов валют тоже сократится.
Нефтяная составляющая сейчас работает в пользу рубля. Баррель нефти сорта Brent во вторник вырос до $82,05. Ключевой триггер — дисбаланс в геополитике Ближнего Востока.
В перспективе сегодняшнего торгового дня доллар США будет торговаться в диапазоне 90,80-91,45 рублей, евро — 98-98,85 рублей, юань — 12,5500-12,5800 рублей.
Российский фондовый рынок остается в области разнонаправленных движений. Индекс Мосбиржи получает поддержку от слабого рубля и развивает восхождение с долгосрочной целью на 3300 пунктов. Сегодня рублевый индикатор проторгуется в пределах 3240-3255 пунктов. Индекс РТС останется в диапазоне 1118-1135 пунктов.
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