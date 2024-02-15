В то время как технологии меняют нашу жизнь до неузнаваемости, сфера образования с ее традиционным классно-урочным подходом не спешит эволюционировать. Но такое положение вещей больше не отвечает потребностям современного общества, которое требует развития новых навыков.

Революция в образовании: назревшая потребность

Хорошая новость заключается в том, что технические инструменты для преобразований в обучении уже созданы. В первую очередь это искусственный интеллект (ИИ) и нейросети. По подсчетам консалтинговой компании Allied Market Research, к 2032 году рынок ИИ-технологий в сфере образования вырастет на 43% до 88 млрд долларов (с $2,5 млрд в 2022 году). Технологии играют все более существенную роль в образовании, автоматизируя рутинные задачи.

Как ИИ применяется в образовании

Вот несколько тенденций, которые станут определять будущее образования в ближайшие десятилетия, и примеры того, как ИИ уже сегодня помогает в их реализации.

1. Непрерывное обучение. Образование становится процессом на всю жизнь, а ученик — его субъектом, а не объектом. Уже давно стало нормой самообучение на онлайн-платформах с курсами и видеолекциями вроде Coursera и ее российских аналогов "Академика", "Лекториум" и других. Сегодня искусственный интеллект способен самостоятельно генерировать курсы для подобных платформ.

2. Персонализированное образование. Обучение становится более гибким — для каждого ученика создаются индивидуальные графики, форматы заданий, применяется разная подача материала. Наш опыт говорит, что ИИ очень хорошо справляется с персонализацией. С учетом того, что дети имеют разное восприятие, мы создали с помощью ИИ образовательные панели с мультиформатной подачей. Мы также работаем над алгоритмами, которые помогут предлагать дополнительные материалы и курсы в зависимости от потребности ученика и логики его работы в онлайн.

3. Ориентированность на практику. На первый план выходят практические навыки, а не теоретические знания: умение учиться, навыки кооперации и коммуникации, самоорганизации и дисциплины. Меняются и системы оценки, и типы заданий. Постепенно мир будет уходить от рефератов и конспектов к более творческим заданиям, стимулирующим развитие таких навыков. К примеру, приложение для изучения языка Duolingo предлагает самостоятельно написать короткий текст по мотивам той или иной рассказанной истории, а ИИ проверяет его на ошибки.

4. Смешанное обучение. Ученик сможет гибко подходить к образовательному процессу — например, по своему выбору или в зависимости от обстоятельств он сможет ходить в школу или получать знания дома, смотреть материалы или слушать их. Например, наша платформа EdPalm предлагает обучение школьников с 1 по 11 класс из любой точки мира в разных форматах.

5. Образование, удобное для педагогов. ИИ способен забрать на себя рутинные задачи учителей — подготовку методических материалов, проверку работ учеников, а также точнее оценить их сильные и слабые места.

Ловушка искусственного интеллекта

Существует риск, что ИИ станет не просто помощником в обучении, но и заменителем мыслительного процесса. Поэтому успех внедрения новых технологий в образование будет зависеть от нашей способности использовать их разумно, с учетом как возможностей, так и потенциальных угроз. Именно совместные усилия педагогов, разработчиков технологий и общества в целом позволят создать систему образования, соответствующую потребностям современного и будущего мира.