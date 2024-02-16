Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, где продолжаются каникулы в честь китайского нового года, ведущие площадки прибавляют в пределах 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста в четверг, сегодня утром консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent не демонстрирует существенного изменения котировок, удерживая позиции в районе 82,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, отметим публикацию в США индекса цен производителей, который поспособствует пересмотру инвесторами ожиданий относительно дальнейшей динамики потребинфляции в Штатах и, соответственно, отношения к рисковым активам. Из внутренних событий выделим заседание российского Центробанка, по итогам которого, на наш взгляд, регулятор сохранит ставку на текущем уровне.

По итогам четверга индекс Мосбиржи смог продолжить восходящую динамику, прибавив 0,2% и закончив сессию в районе 3 267 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, чему способствует спрос на риск на внешних площадках и улучшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом сохранение ставки регулятором уже заложено в котировки наших акций и не окажет существенного влияния на российский фондовый рынок. В сложившихся обстоятельствах по итогам дня индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к максимумам прошлого года, установленным в районе 3 287 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют 0,2% и 0,04%, поднявшись до 92,4 и 99,4 рубля, юань отступает на символические 0,04%, торгуясь в районе 12,73 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного движения национальной валюты. При этом рубль может отыграть часть вчерашних потерь за счет стабильных цен на нефть и ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате, пара доллар/рубль в ходе торгов может отступить в район 92 рублей.